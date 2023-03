Philips 45B1U6900C - Specyfikacja techniczna i cena monitora Dual Quad HD o proporcjach 32:9

Holenderski producent elektroniki użytkowej Philips wprowadził właśnie do sprzedaży nowy model zakrzywionego monitora o proporcjach 32:9. Dzięki temu oraz jego wielkości (44,5") jest idealną alternatywną dla dwóch monitorów ułożonych obok siebie. Dodatkowo ma wiele przydatnych funkcji jak choćby fizyczny uchwyt na słuchawki po prawej stronie, a także certyfikat, dzięki któremu posiada obniżoną emisję światła niebieskiego. Wadą może się okazać jedynie cena.

Monitor Philips 45B1U6900C charakteryzuje się rozmiarem 44,5", proporcjami 32:9 i rozdzielczością 5120 x 1440 pikseli. Połączenie to sprawdzi się w wielu zadaniach, a szczególnie przy montażu filmów. Jego cena w Polsce wynosi 5107 złotych, a sprzęt jest już dostępny w sprzedaży.

Sam monitor wyróżnia się swoim designem, choćby przez wspomniany wcześniej wysuwany uchwyt umieszczony z boku sprzętu. Zastosowano tu matrycę VA z podświetleniem W-LED o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli (tzw. Dual Quad HD). Możemy więc liczyć na wysoki kontrast oraz dobre odwzorowanie czerni. Dużym plusem, a zarazem ułatwieniem dla użytkowników może się okazać zakrzywienie ekranu - promień krzywizny wynosi 1500R. Kąty widzenia to standard wśród matryc i wynoszą odpowiednio 178 stopni w pionie i poziomie (jednak ze względu na typ matrycy, pod kątem należy spodziewać się spadku kontrastu). Czas reakcji matrycy to 4 ms GtG, z kolei częstotliwość odświeżania obrazu wynoszącym 75 Hz oraz jasnością 450 nitów. Całkiem przydatną funkcją może być przełącznik KVM.

Philips 45B1U6900C Typ matrycy VA Podświetlenie matrycy LED Przekątna matrycy 44,5" (39,6 cm) Zakrzywienie 1500R Rozdzielczość 5120 x 1440, Dual Quad HD (32:9) Zagęszczenie pikseli 120 PPI Odświeżanie obrazu 75 Hz Czas reakcji matrycy 4 ms (GtG) Kontrast statyczny 3000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Typowa jasność podświetlenia 450 cd/m² HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Certyfikaty TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 Złącza USB 3.2 typu C (DP 1.4, PD 3.0 do 100 W)

Ethernet RJ-45 / 4x USB-A / USB-B

2 x HDMI 2.0 / DisplayPort 1.4 Typowy pobór mocy 46,3 W Dodatkowe funkcje Flicker Free, LowBlue Mode, SmartImage

Przełącznik KVM, uchwyt na słuchawki Kąty widzenia 178 stopni w poziomie i pionie Pochylenie panelu Od -5 do 15 stopni Obrót ekranu -/+ 45 stopni Dostosowanie wysokości Do 150 mm Wymiary monitora z podstawką 1085 x 515 x 238 mm Cena 5107 zł

Z boku monitora znajdziemy złącze USB-C z funkcją Power Delivery 3.0 i mocą do 100 W. Po podpięciu urządzenia poprzez ten port możemy przesyłać obraz lub przekazywać dane do innych sprzętów, które również są podłączone. Rozwiązanie to może więc służyć jako stacja dokująca. Dzięki sporej mocy możemy naładować wiele urządzeń. Znajdziemy tu także dwa złącza HDMI 2.0, DisplayPort w wersji 1.4, cztery porty USB typu A oraz jeden typu B. Podstawa monitora umożliwia pełne dostosowanie w zakresie wysokości (150 mm), obrotu (45 stopni) lub pochylenia (-5 do 15 stopni). Rekomendowana przez producenta kwota to 5107 zł. Monitor jest już dostępny do kupienia w sklepach.

Źródło: Philips