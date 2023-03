Lenovo Legion Y34wz-30 i Legion R45w-30 - zakrzywione gamingowe monitory z wyższej półki

Chińskie przedsiębiorstwo Lenovo zaprezentowało ostatnio sporo nowych produktów. Mogliśmy zobaczyć nową linię laptopów oraz komputerów stacjonarnych z serii LOQ. Korporacja stara się więc uderzyć również w segment dobrze wycenionych sprzętów. Przy okazji tych prezentacji przedstawiono również dwa nowe monitory z przeznaczeniem dla graczy. Charakteryzują się one zakrzywionym ekranem, wysoką częstotliwością odświeżania oraz równie dużą... ceną.

Zaczynając od mniejszego modelu Legion Y34wz-30: za wyświetlacz odpowiada 34" matryca o rozdzielczości 3440 x 1440 px, korzystająca z technologii miniLED. Dodatkowo monitor ten posiada certyfikat DisplayHDR 1000, który gwarantuje nie tylko jasność wynoszącą 1000 nitów, lecz także bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu. Częstotliwość odświeżania w trybie Overdrive to aż 180 Hz. Możemy również liczyć na pokrycie przestrzeni sRGB na poziomie 125% oraz 95% DCI-P3. Monitor wyposażony został w port USB-C, którym jesteśmy w stanie ładować inne urządzenia z mocą do 140 W. Na tylnym panelu znajdziemy także port HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz Hub USB. Parametr Delta E ma wartość ΔE<2, więc odwzorowanie barw jest na tyle dobre, że tylko wprawne i doświadczone oko będzie w stanie rozpoznać różnice.

Lenovo Legion Y34wz-30 Lenovo Legion R45w-30 Wyświetlacz 34" / 3440 x 1440 / miniLED / 21:9 44,5" / 5120 x 1440 / 32:9 Certyfikaty DisplayHDR 1000 ? Głębia barw 10-bit (1.07 mld) ? Częstotliwość odświeżania ? - 180 Hz (Overdrive) 165 - 170 Hz (Overdrive) Maksymalna jasność 1000 nitów 500 nitów Czas reakcji ? 1 ms (MPRT) Pokrycie przestrzeni kolorów sRGB w 125% / DCI-P3 w 95% sRGB 120% / DCI-P3 115% Dokładność odwzorowania barw ΔE<2 ? Zastosowane technologie ? FreeSync Premium Pro, Adaptive Sync Porty USB-C z funkcją ładowania (140 W)

HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 / Hub USB USB-C Gen 2 z funkcją PD (75 W)

HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4

Hub USB / 2,5G Ethernet Cena 1399 euro (~6562 zł) 999,99 euro (~4687 zł)

Większy brat posiada 44,5" wyświetlacz o rozdzielczości 5120 x 1440 px oraz proporcjach 32:9. Natywna częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Natomiast możemy ją zwiększyć do 170 Hz poprzez wspomniany wcześniej tryb Overdrive. Maksymalna jasność plasuje się na poziomie 500 nitów, ale za to spotkamy się tu z bardzo niskim czasem reakcji - 1 ms (MRPT). Jeśli chodzi o pokrycie palety barw sRGB to w tym wypadku wynosi ono 125%, natomiast DCI-P3 jest równe 115%. Gracze, którzy oczekują najlepszych możliwych doznań nie muszą się martwić z uwagi na zastosowane technologie FreeSync Premium Pro oraz Adaptive Sync. Obie pozwalają zapobiegać wielu problemom podczas gry oraz zapewniają, że mamy do czynienia z wysokiej klasy monitorem. Ceny jak można się spodziewać, nie należą do niskich. Mniejszy model został wyceniony na 1399 euro, z kolei większy na 999 euro. Możliwość zakupu będzie dostępna w październiku tego roku.

