ASUS ProArt PA329CRV - profesjonalny monitor 4K, obsługujący szeroką przestrzeń barw DCI-P3 i z certyfikatem Calman

Rynek monitorów w ostatnim czasie zdecydowanie osłabł, jednak nie zmienia to faktu, że producenci w dalszym ciągu opracowują i wydają nowoczesne konstrukcje na rynek światowy. ASUS wypuścił nowy model monitora z serii ProArt, który jest skierowany do wszelkiej maści profesjonalistów zajmujących się obróbką grafiki. Sprawdźmy zatem co do zaoferowania ma nowy model ProArt PA329CRV na tle starszego i wysłużonego już modelu ProArt PA329CV?

ASUS ProArt PA329CRV posiada matryce IPS o przekątnej 31,5 cala o rozdzielczości 4K (3840x2160) i jasności na poziomie 350 cd/m2, a w piku dochodzącą nawet do 400 cd/m2. Gęstość pikseli na cal PPI jest równe 140 przy wielkości plamki na poziomie 0,182 mm. Współczynnik kontrastu dynamicznego, jaki oferuje nam ten monitor, wynosi 3000:1, a statycznego 1000:1. Produkt oferuje nam też 100% pokrycie palety sRGB i 98% palety barw DCI-P3. Dodatkowo urządzenie dostało certyfikat Calman, który potwierdza kalibrację, aby uzyskać dokładność kolorów na poziomie delta E<2. Warto wspomnieć również o tym, że monitor może poszczycić się kontami widzenia na poziomie 178 stopni i obsługą standardu HDR10.

Specyfikacja monitora ASUS ProArt PA329CRV Przekątna 31,5" (16:9) Rozdzielczość 3840 x 2160, 4K Typ matrycy IPS Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0,182 mm Odświeżanie 60 Hz Czas reakcji 5 ms GTG Jasność 350 cd/m2 Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 3000:1 Złącza obrazu 2xDP 1.4, 2xHDMI 2.0, USB-C Głośniki 2x2W Waga (z podstawą) 9,9 Kg Rozstaw montażowy VESA 100 mm x 100 mm

Największe jednak zmiany względem starszego modelu możemy zauważyć w przearanżowanym panelu wyjść i wejść monitora. Gdyż ten model ma dwa złącza displayport 1.4, dwa porty HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm, trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB-C zgodne ze standardem displayport oraz jedno USB 3.2 Gen 1 typu C. Dodatkowo monitor posiada certyfikat Energy Star i pobiera jedynie 26,22 W mocy, czyli o około 6 W mniej niż starszy model. Producent deklaruje również, że urządzenie podczas wyłączenia nie pobiera prądu, gdyż zostało wyposażone w mechaniczny stycznik rozłączający obwód galwanicznie. Niestety, ale nie wiemy, kiedy produkt będzie dostępny w Polsce, ani nie znamy jeszcze jego cen w europie.

