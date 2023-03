Dell Alienware AW2524H - poznaliśmy cenę monitora do gier z odświeżaniem 500 Hz i techniką NVIDIA G-SYNC

W styczniu tego roku Dell ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące monitora marki Alienware. Mowa o modelu z oznaczeniem AW2524H, którego cechą charakterystyczną jest imponująca (abstrahując już od tego, czy taka wartość w ogóle jest konieczna) częstotliwość odświeżania, wynosząca 500 Hz. Teraz poznaliśmy pełną specyfikację urządzenia oraz cenę sprzętu. Biorąc pod uwagę fakt, że to stosunkowo niewielki monitor Full HD, jego wycena może odstraszyć wiele osób.

Dell potwierdził szczegóły dotyczące monitora Alienware AW2524H. Wyposażony w ekran IPS z odświeżaniem 500 Hz i wsparty techniką NVIDIA G-SYNC, zadebiutuje na rynku w cenie 829,99 dolarów.

Dell Alienware AW2524H to najnowsza propozycja skierowana przede wszystkim dla graczy e-sportowych. Monitor wykorzystuje ekran IPS (tutaj określany jako Fast IPS) o rozdzielczości Full HD oraz z odświeżaniem maksymalnie 500 Hz (a właściwie to 480 Hz, 500 Hz uzyskamy po OC). Taka częstotliwość będzie możliwa do uzyskania wyłącznie po kablu DisplayPort. Alienware AW2524H posiada również certyfikat NVIDIA G-SYNC oraz wbudowane urządzenie NVIDIA Reflex Latency Analyzer, służące do dokładniejszych pomiarów input laga.

Specyfikacja Dell Alienware AW2524H Przekątna 24" (16:9) Rozdzielczość 1920 x 1080, Full HD Typ matrycy IPS (Fast IPS) Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0.2832 mm Odświeżanie 500 Hz Czas reakcji 1 ms GTG (Extreme), 0.5 ms GtG (minimum) Jasność 400 cd/m2 Kontrast statyczny 1000:1 HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Pokrycie przestrzeni barw sRGB 99% Głębia barw 10-bit (1.07 mld) Złącza obrazu HDMI 2.0 (x2), DP 1.4 HUB USB USB 3.2 Głośniki - Waga (z podstawą) 6,8 Kg Rozstaw montażowy VESA 100 x 100 Cena 829,99 dolarów

Luminancja ekranu wynosi 400 nitów, a do tego wspiera HDR (co również potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 400). Producent chwali się również uzyskaniem ponad miliarda odcieni barw. Współczynnik kontrastu statycznego jest raczej standardowy jak na ekrany IPS i wynosi 1000:1. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms GtG (choć Dell w specyfikacji podaje dodatkowo 0.5 ms GtG jako najniższą wartość). Wśród udostępnionych złączy nie brakuje dwóch portów HDMI 2.0 oraz jednego DisplayPort 1.4, a także HUB USB 3.2 typu A. Dodatkowo znalazło się miejsce na gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Monitor pojawił się już w amerykańskiej stronie Della, dzięki czemu poznaliśmy jego cenę wynoszącą 829,99 dolarów. Bazując na obecnym kursie waluty oraz po dodaniu podatku VAT, cena w Polsce powinna oscylować w granicy 4500 złotych.

