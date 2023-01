Returnal na PC z oficjalną datą premiery. Sony i Housemarque prezentują liczne usprawnienia komputerowej wersji

Już od końcówki ubiegłego roku wiemy, że Returnal niebawem zawita na nasze komputery osobiste. Dziś z kolei Sony zamieściło sporo nowych informacji wraz z pełną specyfikacją. Można powiedzieć, że wymagania sprzętowe w dalszym ciągu mogą wywołać niejeden zawrót głowy, ale przynajmniej wygląda na to, że pojawi się przynajmniej kilka solidnych powodów, dla których warto będzie sprawdzić tę wersję, zanurzając się w niezwykle różnorodne, dynamiczne i zarazem śmiertelnie niebezpieczne środowisko planety Atropos.

Sony i Housemarque wypuszczą na rynek pecetową wersję Returnala 15 lutego, dołączając tym samym do grona tytułów, które przestały należeć do grona ekskluzywnych gier stajni PlayStation. Posiadacze komputerów osobistych mają prawo liczyć na jakość współmierną do wymagań sprzętu.

Trzeba przyznać, że dotąd więcej mówiło się o potrzebie posiadania kosmicznego sprzętu, by w ogóle móc ogrywać pecetowy Returnal na przyzwoitym poziomie. Teraz na blogu PlayStation otrzymaliśmy zarówno krótki, acz treściwy materiał wideo, jak i solidną garść screenshotów ukazujących poziom graficznego zaangażowania hitu Housemarque na PC. Od początku ma być on wspierany przez techniki NVIDIA DLSS i AMD FSR, by wesprzeć nasz sprzęt w utrzymaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. Dla osób, które nie posiadają pecetów wspieranych przez DLSS bądź FSR, przygotowano także awaryjnie NVIDIA NIS. Poniżej znajdziecie pełne wymagania sprzętowe, również do grania w 4K i z aktywnym Ray Tracingiem. Co ciekawe, Sony daje malutką adnotację, że utrzymanie 60 FPS przy pełnym Ray Tracingu (odbicia oraz cienie) wymaga aktywacji DLSS na poziomie Performance.

Minimalne wymagania Wymagania medium Wymagania rekomendowane Wymagania Epic Wymagania Epic + RT Procesor Intel Core i5-6400 AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700x Intel Core i9-11900K

AMD Ryzen 9 5900X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 580 8 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB

AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB

AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB

AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB

AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB System Windows 10 w wersji 64-bit Windows 10 w wersji 64-bit Windows 10 w wersji 64-bit Windows 10 w wersji 64-bit Windows 10 w wersji 64-bit Miejsce na dysku 60 GB 60 GB 60 GB 60 GB 60 GB Biblioteki DirectX 12 Rozdzielczość 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 Detale, płynność Niskie, 60 FPS Medium, 60 FPS Wysokie, 60 FPS Epic, 60 FPS Epic + RT, 60 FPS Dodatkowe uwagi HDD (obsługiwane) SSD (preferowane) SSD SSD SSD SSD

Pecetowcy mogą również liczyć na pokaźny zasób technologicznych usprawnień. Returnal niezwykle ceni się za dźwięk, toteż twórcy zaoferują nam między innymi Dolby Atmos, czy też wsparcie dla głośników w formatach 5.1 i 7.1. Specyfika tej gry sprawia, że wiele osób instynktownie sięgać będzie po pady DualSense - na co również można liczyć na PC. Na ile dobrze będzie się ogrywać tytuł w duecie klawiatura + mysz - o tym się dopiero przekonamy, choć gry od Sony dotąd dobrze przenosiły się na tę platformę. No i trzeba przyznać, że sprzętowe wymagania chociaż wysokie, nadal nie sięgają poziomu takiego Forspoken.

Źródło: PlayStation