Hogwarts Legacy - trailer w 4K wzbudza sentymenty i rozgrzewa atmosferę przed premierą gry

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutuje już za 23 dni, nic więc dziwnego, że o grze jest coraz głośniej (pojawiają się nowe informacje, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne). Tym razem gracze wyczekujący powrotu przygód w Szkole Magii i Czarodziejstwa mogą nacieszyć się nowym zwiastunem, który zdradza co nieco na temat fabuły, a właściwie - uzupełnia dotychczasową naszą wiedzę o nowe szczegóły.

W Hogwarts Legacy przyjdzie nam walczyć z goblinami i czarnoksiężnikami, którzy zawiązali przymierze, by zniszczyć czarodziejów i czarownice. Najnowszy trailer wprowadza nas do tej opowieści i bezsprzecznie wzbudza sentymenty sprzed lat.

W tym nieco ponad minutowym trailerze (poniżej) główną bohaterką zdaje się być sowa, która wysłana została w świat, by dostarczyć pilną wiadomość. Jej lot daje nam szansę zapoznać się z ujęciami na Hogwart (w tym na Wielką Salę), Prawie-Bezgłowego Nicka, czy na studentów, którzy wykazują zaniepokojenie w rozmowie z profesor Weasley ("Nie wiemy jaki rodzaj magii do tego doprowadził"). Nie ma co jednak streszczać materiału wideo, możecie go wszak zobaczyć sami:

Sądząc po wykorzystanych w zwiastunie scenach, deweloperzy z Avalanche Software dobrze zapoznali się ze światem wykreowanym przez J.K. Rowling (znajome zaklęcia, postaci czy stworzenia), jednak o tym, czy gra porwie nas jeszcze czymś innym niż tylko sentymentami, dowiemy się dopiero 10. lutego. Na koniec dodam, że produkcja ma zaoferować niezłej długości kampanię fabularną (ok. 35 godzin), a jeśli zdecydujemy się na wykonanie wszystkich aktywności pobocznych, czas ten rozciągnie się nawet dwukrotnie - do 70-75 godzin.

Źródło: Avalanche