Gra Hogwarts Legacy będzie miała więcej fabularnych punktów stycznych z serią o Harrym Potterze

Hogwarts Legacy, albo bardziej po polsku - Dziedzictwo Hogwartu zadebiutuje na pecetach oraz konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X/S) dokładnie 10 lutego. Jest to bezsprzecznie jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów ostatnich miesięcy, choć niektórzy fani Harry'ego Pottera mają co do gry kiepskie przeczucia. Przede wszystkim dlatego, że akcja gry będzie toczyć się dziesiątki lat przed przygodą Chłopca Który Przeżył.

Jeśli chodzi o uniwersum Harry'ego Pottera, to w Dziedzictwie Hogwartu pojawi się nie tylko znany z powieści i filmów Prawie Bezgłowy Nick, ale także pradziadek Syriusza Blacka. Wiemy już, kto użyczy mu głosu.

Hogwarts Legacy zabierze nas w podróż do XIX-wiecznego Hogwartu. Wcielimy się tu w bohatera, którego uprzednio sami przygotujemy w rozbudowanym kreatorze postaci. Przygody w grze przeżywać będziemy więc jako jeden z uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa, który z Harrym Potterem nie ma nic wspólnego. Z tego też powodu wielu fanów uniwersum obawia się, że Dziedzictwo Hogwartu nie zapewni aż tak wyjątkowej historii, jak oryginalna seria J.K. Rowling.

Okazuje się jednak, że w Hogwarts Legacy nie braknie pewnych potterowych smaczków. Jednym z nich będzie Phineas Nigellus Black - pradziadek samego Syriusza Blacka. W postać tę głosowo wcieli się Simon Pegg, brytyjski aktor znany z filmów takich jak Wysyp Żywych Trupów, Mission: Impossible - Fallout, Ready Player One czy Star Trek: W nieznane. Phineas Black odegra w nadchodzącej produkcji rolę "najmniej lubianego dyrektora Hogwartu". Poniżej zamieszczamy nowy materiał wideo, w którym Pegg jeszcze bardziej przybliża sylwetkę Blacka:

Źródło: Avalanche