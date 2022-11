Hogwarts Legacy z długą listą trofeów. Wygląda na to, że zadań pobocznych i śmieciowych znajdziek będzie sporo

Przed kilkoma dniami studio Avalanche Software zaprezentowało niemal godzinny zapis z rozgrywki w grze Hogwarts Legacy. Na podstawie tego pokazu można spokojnie wnioskować, że gra będzie spora. Chodzi nie tyle o długość fabuły, co o wielkość lokacji, w tym ogromnego Hogwartu. Nie sposób przy okazji nie pomyśleć, że będzie on wypełniony śmieciowymi zadaniami pobocznymi, choć dla największych (psycho)fanów tego magicznego uniwersum nie powinno być to zbyt dużym problemem.

Do sieci trafiła lista trofeów z gry Hogwarts Legacy. Wygląda na to, że w produkcji nie zabraknie zadań związanych z kolekcjonowaniem znajdziek. Spora część graczy nie będzie zadowolona takim rozwadnianiem gry, jednak najwięksi fani uniwersum narzekać raczej nie będą.

O tym, że w Hogwarcie będzie co robić świadczy także opublikowana właśnie (nieoficjalnie) lista trofeów do zdobycia w grze. Do zdobycia będzie wszak aż 46 takich nagród. Wśród nazw trofeów natrafimy m.in. na Collector’s Edition (Complete all collections), Going Through the Potions (Brew every type of potion) czy Demiguise Dread (Find all Demiguise statues). To właśnie nazwy trofeów takich jak te sugerują, że w Hogwarcie nie zabraknie rozbudowanego zbieractwa, będącego swoistym wydłużeniem czasu gry w produkcjach tego pokroju (otwarte światy RPG).

Co jeszcze możemy wywnioskować z nazw trofeów? Chociażby to, że nasza postać będzie zdobywać kolejne poziomy (A Forte for Achievement - Reach Level 40), ulepszać swoje wyposażenie (Loom for Improvement - Upgrade a piece of gear) czy w końcu wchodzić w zróżnicowane relacje (Complete Natsai Onai’s relationship line, Complete Poppy Sweeting’s relationship line, Complete Sebastian Sallow’s relationship line). Pełną listę trofeów znajdziecie tutaj, a poniżej zamieszczamy wspomniany we wstępie pokaz gry z minionego tygodnia:

Źródło: PowerPYX