Hogwarts Legacy nie zadebiutuje w tym roku. Na premierę Dziedzictwa Hogwartu przyjdzie nam poczekać do 2023 roku

Jednym z pewniaków, jeśli chodzi o tegoroczny kalendarz gier miał być Hogwarts Legacy, a więc duża produkcja AAA (pierwsza od wielu lat) w uniwersum Harry'ego Pottera. Dziedzictwo Hogwartu jeszcze w ostatnich dniach było planowane na końcówkę 2022 roku (prawdopodobnie grudzień). Niestety termin ten nie jest już aktualny. Wydawca - Warner Bros. Games - na Twitterze oficjalnie potwierdził opóźnienie gry. Kiedy zagramy jako uczeń Hogwartu?

Twórcy oraz wydawca potwierdzili datę premiery Hogwarts Legacy w wydaniach PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series. Najnowszy tytuł zadebiutuje 10 lutego 2023 roku. Opóźnienie nie jest zatem duże (jeśli pierwotnie planowano premierę na grudzień to mowa o około dwumiesięcznym poślizgu), jednak potwierdzono że developerzy potrzebują nieco więcej czasu na dopracowanie produkcji. W późniejszym czasie ogłoszona zostanie także data premiery Dziedzictwa Hogwartu w wersji na przenośną konsolę Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon.



The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/xzYGIl56ND