Hogwarts Legacy z nowymi wymaganiami sprzętowymi PC. Do najwyższych ustawień może się przydać GeForce RTX 3090 Ti

Hogwarts Legacy to bez wątpienia z jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku i pozycja obowiązkowa dla fanów Harry'ego Pottera. Co istotne, gra ukaże się na nie tylko na obecnej, ale także na poprzedniej generacji konsol, co wskazuje, że wymagania dla wersji PC powinny być zbyt wysokie. I rzeczywiście, najniższa dopuszczalna konfiguracja raczej nikogo nie przestraszy. Problem w tym, że do grania w 4K i detalach Ultra potrzebna będzie karta graficzna z najwyższej półki...

Wymagania dla ustawień 4K Ultra mogą przerazić niejednego. Według twórców niezbędny jest wtedy wydajny 8-rdzeniowy procesor oraz grafika pokroju GeForce'a RTX 3090 Ti czy Radeona RX 7900 XT.

Pierwsze wymagania sprzętowe dla gry Hogwarts Legacy zostały opublikowane kilka miesięcy temu, jednak dziś możemy zapoznać się z ich zaktualizowaną i ostateczną wersją. Wydaje się, że do zagrania w najniższych możliwych ustawieniach wystarczy stareńki 4-rdzeniowy Intel Skylake lub AMD Ryzen 1. generacji, a także grafika GeForce GTX 960 czy Radeon RX 470. Im jednak wyżej, tym coraz gorzej. Wygląda na to, że przy ustawieniach Ultra nie obejdzie się bez 32 GB RAM i drogiej karty graficznej.

Minimalne (720p/30 fps) Zalecane (1080p/60 fps) Ultra (1440p/60 fps) 4K Ultra (2160p/60 fps) CPU Intel Core i5-6600 (3,3 GHz) lub AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz) Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) lub AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) lub AMD Ryzen 7 5800x (3,8 GHz) Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) lub AMD Ryzen 7 5800x (3,8 GHz) GPU NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB lub AMD Radeon RX 470 4 GB NVIDIA GeForce 1080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 XT lub Intel Arc A770 NVIDIA GeForce RTX 2080Ti lub AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti lub AMD Radeon RX 7900 XT RAM 16 GB 32 GB OS Windows 10 w wersji 64-bit DirectX 12 Miejsce na dysku 85 GB Dodatkowe uwagi SSD (preferowany), HDD (obsługiwany), 720p/30 kl./s, ustawienia niskiej jakości SSD, 1080p/60 kl./s, ustawienia wysokiej jakości SSD, 1440p/60 fps, ustawienia Ultra Quality SSD, 2160p/60 kl./s, ustawienia Ultra Quality

Wymagania dla ustawień 4K Ultra mogą przerazić niejednego. Według twórców niezbędny jest wtedy wydajny 8-rdzeniowy procesor oraz grafika pokroju GeForce'a RTX 3090 Ti czy Radeona RX 7900 XT. Co więcej, gra ma bezwzględnie wymagać 85 GB miejsca na dysku (najlepiej SSD). Pozostaje mieć więc nadzieję, że wrażenia wizualne w pełni zrekompensują tak wielki apetyt na moc obliczeniową, choć liczymy, że niebawem twórcy zdążą się jeszcze z tego wytłumaczyć - póki co wiemy, że gra obsłuży jedynie technologię NVIDIA DLSS 3. Przypominamy, że gra ukaże się już 10 lutego.

