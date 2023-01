A Plague Tale: Requiem - udostępniono patch wprowadzający ray tracing do generowania cieni. Nie zabrakło porównania graficznego

A Plague Tale: Requiem to tytuł, który może poszczycić się oprawą graficzną utrzymaną w ciekawej stylistyce. Teraz została ona dodatkowo ulepszona przez patch, który wprowadził technikę ray tracingu do generowania realistycznie wyglądających cieni. Udostępniono także porównawcze zrzuty ekranu. Choć rewolucyjnej zmiany nie ma, to można liczyć na poprawę jakości grafiki, okupioną niestety niższą wydajnością gry o ok. 25%.

Porównania oprawy graficznej dokonał serwis WCCFTech. Wykorzystano do tego celu komputer wyposażony w kartę graficzną MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X, procesor Intel Core i9-13900K, 32 GB pamięci RAM DDR5 7600 MHz i SSD TeamGroup Cardea A440 PRO. Rezultat zastosowania techniki upowszechnianej przez NVIDIĘ jest zauważalny. Cienie postaci oraz obiektów wydają się ostrzejsze i bardziej realistyczne. Mają też większą głębię. Bez ray tracingu cienie są bardziej rozmyte i mniej naturalne. Różnice najlepiej widać na przykładzie cieni roślinności w przypadku trzeciej serii zrzutów ekranu.



Ray tracing włączony

Ray tracing wyłączony

Ray tracing włączony

Ray tracing wyłączony

Ray tracing włączony

Ray tracing wyłączony

Włączenie obsługi generowania cieni z pomocą ray tracingu ma oczywiście wpływ na liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Różnice zamknęły się w granicach 25%. Grę testowano w rozdzielczości 4K. Z włączonymi cieniami generowanymi z udziałem RT i bez DLSS, uzyskano 60-70 FPS-ów. Po wyłączeniu tej funkcji liczba klatek wzrosła do 90-100. Jest to wartość znacząca, która może negatywnie wpłynąć na doznania płynące z rozgrywki. Trzeba też pamiętać jednak, że testy przeprowadzone były na bardzo mocnym komputerze. W przypadku poprzednich generacji kart GeForce RTX, wyniki wydajności mogą być zauważalnie gorsze.

Choć polepszenie jakości grafiki w A Plague Tale: Requiem po zastosowaniu ray tracingu do generowania cieni jest zauważalne, trudno mówić o efekcie porównywalnym do tytułów, które technikę NVIDII wykorzystują do globalnej iluminacji, czy generowania odbić. Tutaj efekt jest bardziej stonowany i kameralny. Gracze będą zatem musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto poświęcić cenne FPS-y na rzecz lepiej wyglądających cieni. W podjęciu decyzji może pomóc zaimplementowana technika DLSS 3 - o ile posiadasz kartę z rodziny GeForce RTX 4000.

