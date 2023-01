Forspoken doczekał się oficjalnych wymagań sprzętowych PC. GeForce RTX 4080 rekomendowany do detali ultra w 4K

W tym miesiącu czeka nas debiut dwóch dużych produkcji - odrestaurowany Dead Space, za którego odpowiada EA Motive oraz Forspoken od studia Luminous Productions. Ten drugi doczekał się w grudniu wersji demo, jednak wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Forspoken zmierza na PC oraz PS5, gdzie konsolowa wyłączność potrwa dwa lata. Na niecałe dwa tygodnie przed debiutem poznaliśmy w końcu oficjalne wymagania sprzętowe gry. To kolejna gra, która będzie miała spory apetyt na pamięć RAM.

Poznaliśmy w końcu wymagania sprzętowe gry Forspoken w wersji PC. Gra szczyci się wysokimi wymaganiami, ale wygląda na to, że w tym wypadku produkcja została zoptymalizowana głównie pod karty AMD. Forspoken na PC wykorzysta również technologię DirectStorage, przy czym w tym wypadku wymagana będzie obecność systemu Windows 11.

Studio Luminous Productions podzieliło wymagania sprzętowe na trzy odrębne grupy: minimalne, rekomendowane oraz do detali ultra w rozdzielczości 4K. Pierwsze co się rzuca w oczy to spory apetyt na pamięć RAM - do gry w rozdzielczości 1280 x 720 i w 30 klatkach na sekundę rekomendowane jest posiadanie 16 GB RAM. Forspoken sporo także będzie zajmował miejsca na dysku, bowiem zalecane jest posiadanie 150 GB wolnej przestrzeni. Gra obsługuje technologię DirectStorage (jedna z pierwszych na PC), jednak w tym wypadku konieczne jest posiadanie systemu Windows 11. W przypadku kart graficznych, do gry w 720p potrzebujemy GeForce GTX 1060 6 GB lub Radeona RX 5500 XT w wersji z 8 GB pamięci.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Ultra wymagania Procesor Intel Core i7-3770

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 7 5800X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB VRAM NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB VRAM

AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB VRAM

AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB VRAM Pamięć RAM 16 GB 24 GB 32 GB Miejsce na dysku 150 GB (HDD, rekomendowany SSD) 150 GB (SSD SATA) 150 GB (SSD PCIe NVMe) System Windows 10 64-bit (1902 wersja lub późniejsza)

Windows 11 64-bit Biblioteki DirectX 12 / DX 12 Ultimate Rozdzielczość gry 1280 x 720, 30 FPS 2560 x 1440, 30 FPS 3840 x 2160, 60 FPS Inne Microsoft DirectStorage dostępny tylko na Windows 11

Dynamic Refresh Rate dostępny tylko na Windows 11

Obsługa Auto HDR na Windows 11

Rekomendowane wymagania dotyczą gry w 1440p i w 30 klatkach na sekundę (nie wiemy jednak w jakich detalach). Tutaj wymagania mocno skaczą do góry, bowiem potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 3070 oraz AMD Radeon RX 6700 XT, jak również 24 GB pamięci RAM. W wymaganiach Ultra, gdzie zagramy na maksymalnych detalach, w 4K i w 60 klatkach na sekundę, mamy już bardzo mocny rozstrzał w kategorii kart graficznych. Nowy GeForce RTX 4080 został bowiem sparowany z Radeonem RX 6800 XT, co wskazuje na optymalizację pod karty AMD. Do 4K twórcy zalecają również posiadanie mocnych procesorów tj. Intel Core i7-12700 oraz AMD Ryzen 7 5800X, a na dokładkę - 32 GB RAM. Forspoken na PC będzie obsługiwać również dwa inne rozwiązania, będące częścią Windowsa 11 - Auto HDR oraz Dynamic Refresh Rate. Komputerowa wersja gry otrzyma również pełną obsługę kontrolerów DualShock 4 jak również nowego DualSense. Jeśli chodzi o monitory, to oprócz typowych panoramicznych modeli, wspierane będą te o proporcjach 21:9 oraz 32:9. Twórcy ze studia Luminous Productions ponadto opublikowali aktualizację dla wersji demo gry, w której naprawiono wiele pomniejszych bolączek.

A message from #Forspoken Creative Producer, Raio Mitsuno, on PC requirements and an update to the PS5 Demo. pic.twitter.com/4M6LQXFcch — Forspoken (@Forspoken) January 17, 2023

Źródło: Luminous Productions