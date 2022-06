Saints Row, Forspoken oraz Sniper Elite 5 za darmo. Wystarczy zakupić jedną z wybranych kart graficznych AMD Radeon RX 6000

Kilka tygodni temu AMD ruszyło z kolejną odsłoną akcji promocyjnej "Raise the Game", w której można było otrzymać nawet dwie gry przy zakupie wybranych kart graficznych Radeon RX 6000. Producent postanowił rozszerzyć omawianą akcję i przedłużyć ją do 13 sierpnia. Choć oficjalna strona AMD na razie nie podaje informacji, wiemy już że za kilka dni akcja zostanie ogłoszona także w Polsce i wówczas dowiemy się, które sklepy biorą udział w promocji.

AMD poinformowało o rozszerzeniu akcji Raise the Game - do 13 sierpnia przy zakupie jednej z kart graficznych Radeon RX 6000 do zdobycia będą nawet trzy gry: Saints Row, Forspoken oraz Sniper Elite 5.

Producent postanowił rozszerzyć akcję promocyjną, która pierwotnie ruszyła 10 maja. Tym razem "Raise the Game" potrwa do 13 sierpnia bieżącego roku. W zależności od wybranej karty graficznej, użytkownicy będą mogli otrzymać kody nawet do trzech produkcji. Przy wyborze przynajmniej karty AMD Radeon RX 6700, do zdobycia będą gry Forspoken, Saints Row oraz Sniper Elite 5. W przypadku wyboru Radeona RX 6650 XT, RX 6600 XT lub Radeona RX 6600, graczom przysługiwać będą dwie pierwsze gry.

Gracze decydujący się na wybór najsłabszych kart Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 mogą liczyć wyłącznie na grę Saints Row. Warunkiem uzyskania gier jest rejestracja kuponu (otrzymamy go po zakupie karty graficznej) na dedykowanej stronie do 13 września 2022 roku. Proces rejestracji będzie zakończony po weryfikacji użytkownika (w tym celu pobrana zostanie aplikacja na komputer, która sprawdzi, czy w PC umieszczona została odpowiednia karta graficzna) - gracze otrzymają maksymalnie trzy kody. W przypadku uzyskania Saints Row niezbędne będzie zalogowanie się na konto Epic Games Store. W przypadku pozostałych gier wymagane będzie połączenie z klientem Steam.

