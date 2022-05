AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT - oficjalna prezentacja kart graficznych RDNA 2

Od kilku tygodni pojawiały się regularnie informacje dotyczące odświeżonych kart graficznych AMD Radeon RX serii 6000. Mowa oczywiście o modelach Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT, które będą ostatnimi układami RDNA 2 przed debiutem nowej generacji. Po tygodniach plotek i spekulacji dotyczących wydajności czy specyfikacji, producent oficjalnie prezentuje omawiane trzy karty graficzne. Będą one dostępne prawdopodobnie wyłącznie w wersjach niereferencyjnych (a przynajmniej takie dostajemy sygnały). Sprzedaż powinna również ruszyć dzisiaj (lub w najbliższych dniach). W Polsce karty początkowo będą oferowane przez takie sieci sprzedaży jak x-kom, Sferis czy Media Expert. Sprawdźmy co dokładnie oferują odświeżone układy graficzne RDNA 2.

AMD prezentuje dzisiaj oficjalnie karty graficzne Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT - odświeżone karty graficzne, oparte na architekturze RDNA 2.

Tak jak już wspominaliśmy w ostatnich tygodniach, odświeżone karty graficzne AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT różnią się wyższymi zegarami rdzenia oraz wyżej taktowanymi pamięciami GDDR6, co przekłada się na nieco wyższe współczynniki TBP, określające całkowity pobór mocy kart graficznych. AMD Radeon RX 6950 XT oferuje m.in. pełny układ NAVI 21 z 5120 procesorami FP32 oraz 16 GB GDDR6 o efektywnej szybkości 18 Gbps. Oferuje także taktowanie rdzenia w trybie Game na poziomie 2100 MHz, a TBP sięga 335 W. Co ważne, AMD jasno deklaruje, że Radeon RX 6950 XT jest konkurencją dla GeForce RTX 3090, nie dla nowszego i mocniejszego GeForce'a RTX 3090 Ti.

AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6750 XT AMD Radeon RX 6650 XT Architektura RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 Litografia TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Układ graficzny NAVI 21 NAVI 22 NAVI 23 Procesory FP32 5120 2560 2048 Compute Units 80 40 32 Rdzenie RT 80 40 32 Jednostki ROP 128 64 64 Taktowanie Game 2100 MHz 2495 MHz 2410 MHz Taktowanie Boost Do 2310 MHz Do 2600 MHz Do 2635 MHz Moc FP32 Do 23,65 TFLOPS Do 13,31 TFLOPS Do 10,79 TFLOPS Pamięć 16 GB GDDR6

18 Gbps 12 GB GDDR6

18 Gbps 8 GB GDDR6

17,5 Gbps Magistrala pamięci 256-bit 192-bit 128-bit Infinity Cache 128 MB 96 MB 32 MB Interfejs PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 TBP 335 W 250 W 180 W Cena MSRP 1099 USD 579 USD 399 USD

W przypadku Radeona RX 6750 XT mowa o pełnym układzie NAVI 22 z 2560 procesorami FP32 oraz 12 GB pamięci GDDR6 o efektywnej szybkości 18 Gbps. Karta oferuje taktowanie w trybie Game na poziomie 2495 MHz. Najsłabszy z prezentowanych układów - Radeon RX 6650 XT - przygotowany został z myślą o graniu w Full HD i oferuje chip NAVI 23 z 2048 procesorami FP32 oraz 8 GB pamięci GDDR6 (17,5 Gbps) na 128-bitowej szynie. W tym wypadku taktowanie rdzenia w trybie Game sięga 2410 MHz. Poniższe slajdy z gier Ghostwire Tokyo oraz Tiny Tina Wonderlands prezentują wyniki w rozdzielczości 4K, zarejestrowane na PC złożonym na bazie procesora AMD Ryzen 7 5800X3D oraz karty AMD Radeon RX 6950 XT.

Oficjalna cena MSRP dla Radeona RX 6950 XT wynosi 1099 dolarów (100 dolarów więcej niż przy Radeonie RX 6900 XT), dla Radeona RX 6750 XT - 549 USD (479 USD w przypadku podstawowej wersji Radeon RX 6700 XT) oraz 399 USD w przypadku Radeona RX 6650 XT (379 USD dla Radeona RX 6600 XT). Każda z kart będzie zatem oferowana w wyższych cenach sugerowanych niż wcześniejsze modele. W rzeczywistości może się jednak okazać, że ze względu na ostatnie spadki cen kart, prezentowane dzisiaj układy RDNA 2 od początku będą lepiej dostępne i to bliżej swoich cen MSRP. Dla Polski poznaliśmy na razie wstępne ceny dla kart Radeon RX 6650 XT oraz Radeon RX 6750 XT i wynoszą one odpowiednio od 2200 do 2600 zł dla pierwszej z wymienionych kart oraz od 3500 do 3700 złotych dla mocniejszego układu.

Źródło: AMD, PurePC.pl