AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT - w końcu poznaliśmy specyfikację odświeżonych kart graficznych RDNA 2

Doniesienia o nowych układach AMD Radeon RX 6X50 XT wywołały lawinę komentarzy i spekulacji. Na początku można było się spodziewać, że Czerwoni z przytupem będą chcieli zakończyć tę generację kart graficznych i przygotują dla graczy coś ekstra. Niestety, z biegiem czasu okazało się, że producent planuje zastosować w nowych jednostkach tylko nieco szybsze pamięci GDDR6, co powinno zapewnić symboliczny wzrost wydajności względem dotychczasowych wariantów. Dziś wiemy już jednak nieco więcej w sprawie modeli RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT. Mimo, że nie tylko pamięci wyróżniają nadchodzące modele Radeon, to jednak trudno nie mówić o małym rozczarowaniu...

Odświeżone układy Radeon RX 6X50 XT będą tylko nieznacznie podkręcone względem poprzedników i zaoferują szybsze pamięci GDDR6. Podniesiono także współczynniki TBP.

Hassan Mujtaba piszący dla serwisu WCCFTech dotarł do ostatecznej specyfikacji odświeżonych Radeonów RDNA 2. Wedle jego informacji flagowy Radeon RX 6950 XT wyróżni się na tle układu RX 6900 XT m.in. współczynnikiem TBP (Total Board Power), który został podniesiony do 335 W, a więc będzie on o 35 W wyższy od RX-a 6900 XT. Co więcej, jego taktowania rdzenia będą wynosić 2100 / 2310 MHz (game / boost), co oznacza podniesienie zegarów kolejno o 85 i 60 MHz względem poprzednika. Na koniec zostają nam szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps o pojemności 16 GB, dzięki którym ich efektywna przepustowość ma wynosić 1728.2 GB/s. Mówimy więc o wzroście 64 GB/s względem modelu RX 6900 XT.

AMD Radeon RX 6750 XT to kolejna oczekiwana karta graficzna. Jej TBP ma wynosić 250 W, co oznacza wzrost o 20 W względem RX 6700 XT. Co ciekawe, takim samym współczynnikiem TBP cechuje się Radeon RX 6800. Taktowania układu mają wynieść 2495 / 2600 MHz (game / boost), co oznacza przyspieszenie o 71 i 19 MHz. Nie zabraknie też szybszych pamięci GDDR6 18 Gbps (12 GB). Ostatni z "nowych" Radeonów to model RX 6650 XT z TBP na poziomie 180 W (RX 6600 XT - 160 W) i zegarami 2410 / 2635 MHz (game / boost), dzięki czemu będzie on o 51 i 46 MHz szybszy od poprzednika. Na pokładzie znalazła się także pamięć GDDR6 17,5 Gbps (8 GB). Wszystkie opisane układy powinny zadebiutować 10 maja. Ich ceny nie są jeszcze znane.

Radeon RX 6950 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6600 XT Rdzeń Navi 21 XTXH Navi 21 XT Navi 22 XT Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XT Taktowania (game / boost) 2100 / 2310 MHz 2015 / 2250 MHz 2495 / 2600 MHz 2424 / 2581 MHz 2410 / 2635 MHz 2359 / 2589 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 18 Gbps 16 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 18 Gbps 12 GB GDDR6 16 Gbps 8 GB GDDR6 17,5 Gbps 8 GB GDDR6 16 Gbps TBP 335 W 300 W 250 W 230 W 180 W 160 W

