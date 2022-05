PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound - nadchodzi Piekielny Ogar w wyjątkowej biało-różowej wersji

Mimo wielu plotek i przecieków na temat odświeżonych desktopowych układów AMD RDNA 2, nadal czekamy na pojawienie się pierwszych modeli. Mówi się, że ujrzą one światło dziennie dopiero 10 maja, jednak na całe szczęście do sieci trafiło już trochę informacji o niektórych niereferencyjnych wersjach nowych kart. Najwięcej wiemy chyba o Radeonie RX 6650 XT od firmy PowerColor w wersji Hellhound, który przed dwoma tygodniami zdradził swoją specyfikację. Co prawda o wielkim postępie względem modelu RX 6600 XT nie może być mowy, ale przynajmniej wiemy na czym stoimy. Dziś do sieci przeciekają kolejne informacje o tej jednostce. Okazuje się, że dostępna będzie w dwóch wariantach kolorystycznych.

Choć biało-różowy design ogólnie prezentuje się całkiem efektownie, to jednak przyznacie sami, że nijak nie pasuje do określenia Piekielny Ogar...

Japoński oddział PowerColor opublikował właśnie grafikę zapowiadającą jedną z kart graficznych PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound. Jak widać, na pierwszy rzut nie różni się ona zbyt wiele od klasycznej jednostki RX 6600 XT Hellhound - mamy tu pojedyncze złącze zasilające 8-pin, a także identycznie prezentujący się backplate czy radiator. Zaskakuje jednak kolorystyka układu - choć biało-różowy design ogólnie prezentuje się całkiem efektownie, to jednak przyznacie sami, że nijak nie pasuje do określenia Piekielny Ogar...

Spodziewamy się, że do sprzedaży trafi również model RX 6650 XT Hellhound zachowany w nieco bardziej "tradycyjnych" barwach. Na podstawie niedawnych przecieków wiemy już, że karta graficzna będzie cechować się taktowaniami rdzenia do 2689 MHz i 8 GB pamięci GDDR6 17,5 Gbps. 10 maja do sprzedaży powinny trafić także inne niereferencyjne jednostki Radeon RX 6650 XT. Oprócz tego układu różni producenci powinni zaprezentować tego dnia także swoje interpretacje Radeonów RX 6950 XT i RX 6750 XT.

Źródło: VideoCardz, PowerColor Japan