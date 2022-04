PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound - poznaliśmy specyfikację nowej karty graficznej. Różnice względem RX 6600 XT są niewielkie

W najbliższych dniach powinno robić się coraz głośniej o nowych odświeżonych układach Radeon RX 6X50 XT, które choć nie będą do końca nowatorskimi jednostkami, to jednak i tak mogą stanowić one atrakcyjną opcję dla osób szukających wydajnego układu GPU. Dotychczasowe przecieki wskazywały jedynie na obecność szybszych pamięci VRAM, co w połączeniu z dobrą dostępnością jednostek mogłoby być w zupełności wystarczające dla konsumentów. Najnowsze dane rzucają jednak nowe światło na całą sprawę. Serwis VideoCardz podzielił się właśnie pierwszymi konkretnymi informacjami na temat karty PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound. Jak wypada ona na tle Radeona RX 6600 XT?

Postęp względem Radeona RX 6600 XT jest tylko symboliczny. Choć RX 6650 XT zapewni kilkuprocentowy przyrost wydajności, to jednak prawdopodobnie będzie on okupiony większym zużyciem energii.

PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound to karta graficzna z dobrze znanym nam chłodzeniem z dwoma wentylatorami. Nie ma co doszukiwać się tutaj większych wizualnych różnic względem modelu RX 6600 XT Hellhound, bowiem najważniejsza i tak pozostaje tu czysta specyfikacja. Jak się okazuje, pierwsza zmiana dotyczy taktowań układu Navi 23 XT. Jak wiemy, Radeon RX 6600 XT Hellhound rozpędza się do 2382 / 2593 MHz (Game / Boost clock). Nowy model RX 6650 XT z tej samej serii przyspieszy już do 2486 / 2689 MHz w tych samych trybach, co oznacza ledwie kilkuprocentowy przyrost wydajności.

Drugą nowością w nadchodzącym układzie są rzecz jasna szybsze pamięci. Co ciekawe, na pokładzie mamy 8 GB pamięci GDDR6, które pracują z szybkością 17,5 Gbps, a nie 18 Gbps jak wcześniej zapowiadano. Nowe moduły pozwoliły na zwiększenie przepustowości z 256 GB/s do 280 GB/s. Wygląda więc na to, że postęp względem Radeona RX 6600 XT jest tylko symboliczny, choć trzeba mieć na uwadze, że zwiększyły się także wymagania odnośnie zasilacza i producent zaleca już model o mocy nie 500, a 600 W. Mimo to PowerColor RX 6650 XT Hellhound posiada jedno złącze 8-pin (tak samo jak RX 6600 XT). Spodziewamy się, że karta trafi na rynek 10 maja.

Źródło: VideoCardz