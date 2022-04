Karty graficzne AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6700 XT i RX 6600 XT nie będą już dłużej produkowane. Powód wydaje się oczywisty

Od kilku miesięcy przez sieć przewijają się kolejne doniesienia na temat nowych odświeżonych Radeonów RX 6X50 XT. O ich dokładnej specyfikacji ciągle niewiele wiadomo, aczkolwiek ostatni przeciek dotyczący model PowerColor RX 6650 XT Hellhound wskazuje na to, że w celu uzyskania nowych układów producent sięgnął po szybsze pamięci, zwiększył limity mocy i zastosował te same, choć szybciej taktowane rdzenie. Spodziewamy się, że nowe karty graficzne Radeon doczekają się premiery już 10 maja, choć zakładamy jednocześnie, że ich oficjalna zapowiedź może nastąpić nieco wcześniej. Pozostaje jeszcze tylko pytanie, co stanie się z kartami graficznymi Radeon RX 6900 XT, RX 6700 XT i RX 6600 XT?

Cóż, na pewno rozczarowani będą ci, którzy liczyli na obniżki cen lub masową wyprzedaż wspomnianych modeli. Jak donosi Hassan Mujtaba piszący dla WCCFTech, producenci przestaną produkować dobrze nam znane karty graficzne Radeon RX 6900 XT, RX 6700 XT i RX 6600 XT. Wygląda na to, że firmy skupią się teraz na odświeżonych modelach Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT, które staną się nie alternatywą, ale wyłącznym zamiennikiem dla wcześniej wydanych kart graficznych RDNA 2.

It seems like AIBs will stop making 6600/6700/6900 XT cards and focus on the new 6650/6750/6950 XT series instead.



So RDNA 2 refresh is looking more like a replacement rather than a higher-end alternative to existing models.