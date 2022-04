AMD Radeon RX 6750 XT doczekał się pierwszego testu wydajności. Przewaga nad modelem RX 6700 XT jest tylko symboliczna

Możliwe, że wielu graczy ponownie rozważa zakup wydajnej karty graficznej do gier. Mimo tego, że układy te nadal trzymają dość wysoką cenę, to jednak ich dostępność jest już niemal bezproblemowa. Wybór nowej jednostki nie musi być jednak wcale taki oczywisty, bowiem lada dzień mamy doczekać się odświeżonych Radeonów RX 6X50 XT. Ich wydajność raczej nie będzie rewolucyjna - powinniśmy doczekać się jedynie wyższych taktowań rdzeni oraz szybszych pamięci VRAM. Jest jednak szansa, że zadebiutują one w tych samych cenach co pierwsze modele RX 6X00 XT, więc może warto będzie poczekać na ich premierę? Odpowiedź na to pytanie może stanowić najnowszy wynik wydajności Radeona RX 6750 XT.

Spodziewamy się, że AMD Radeon RX 6750 XT zostanie wyposażony w dobrze nam znany rdzeń Navi 22 cechujący się wyższymi zegarami. Na pokładzie znajdziemy 12 GB pamięci GDDR6, które zapewne będą pracować z szybkością 18 Gbps. Podczas gdy nadal czekamy na oficjalną zapowiedź tego układu (i innych odświeżonych Radeonów), w tym samym czasie ktoś przeprowadza już na nim testy. Omawiana karta graficzna została sprawdzona w mało popularnym benchmarku GFXBench w teście Aztec Ruins High Tier, gdzie uzyskała wynik 366,5 FPS. Dla porównania, Radeon RX 6700 XT wykręca w tym samym teście 362,2 FPS.

Różnica jest więc znikoma - wynosi ona całe 2% na korzyść nowszego modelu. To dobitnie pokazuje, że nie ma sensu spodziewać się po odświeżonych Radeonach czegoś specjalnego. Trzeba też oczywiście wziąć pod uwagę, że GFXBench nie jest w tym przypadku żadną wyrocznią i lepiej poczekać na konkretniejsze przecieki. Liczymy, że kolejne wyniki wydajności będą stopniowo pojawiać się w najbliższych dniach. Przypominamy, że AMD Radeon RX 6750 XT ma zadebiutować już 10 maja. Plotki głoszą, że z biegiem czasu całkowicie zastąpi on na rynku Radeona RX 6700 XT.

Źródło: VideoCardz