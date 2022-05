AMD Radeon RX 6950 XT jest szybszy od układu GeForce RTX 3090 Ti w 3DMark TimeSpy. Mamy też wyniki innych nowych Radeonów

Dziś dowiedzieliśmy się już, jak przedstawiają się dane techniczne nadchodzących kart graficznych AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT. Jak wiemy, od dotychczasowych modeli RDNA 2 będą się one różnić większym poborem energii, szybszymi pamięciami, a także nieznacznie podkręconymi taktowaniami. Nie ma więc co spodziewać się cudów - to będzie tylko delikatne odświeżenie oferty Czerwonych. Dobrze pokazują to najnowsze przecieki wydajności tych kart z benchmarku 3DMark TimeSpy. Choć zmiana na plus jest bardzo niewielka, to jednak ze wszystkich wyników najbardziej wyróżnia się ten osiągnięty przez flagowego Radeona. W tyle zostaje nawet GeForce RTX 3090 Ti, jednak jest jeden haczyk...

Do prezentowanych wyników lepiej podejść z odpowiednim dystansem - w rzeczywistości przewaga Radeona nie powinna być aż tak okazała, a poza tym 3DMark Time Spy jest niemal idealnym środowiskiem dla kart graficznych opartych na architekturze RDNA 2.

Zgodnie z poniższymi wynikami, AMD Radeon RX 6950 XT jest szybszy od flagowej karty graficznej NVIDII o 6,5%. Jak można też dostrzec, na wykresie znajdziemy również modele RX 6750 XT i RX 6650 XT, które także osiągają całkiem dobre rezultaty. Układ bazujący na rdzeniu Navi 22 XT prawie dogonił GeForce'a RTX 3070 Ti, a odświeżony Navi 23 XT uplasował się pomiędzy Radeonem RX 6700 XT i RX 6600 XT. Testy z odświeżonymi jednostkami RDNA 2 przeprowadzono na platformie AMD Ryzen 7 5800X3D sparowanego z pamięcią DDR4-3600 (system to Windows 10), jednak wyniki pozostałych układów zostały uzyskane w różnych konfiguracjach testowych, dlatego lepiej podejść do tych wykresów z odpowiednim dystansem. W rzeczywistości przewaga nie powinna być aż tak okazała, a poza tym 3DMark Time Spy jest niemal idealnym środowiskiem dla kart graficznych RDNA 2.

Warto jeszcze rzucić okiem na poniższe wyniki z testu Port Royal. Radeon RX 6950 XT z wynikiem 10824 pkt oferuje wydajność w ray-tracingu zbliżoną do GeForce'a RTX 3080. Radeon RX 6750 XT wypada tu podobnie jak GeForce RTX 2080, ale z kolei zauważalnie gorzej niż GeForce RTX 3060 Ti. Jeśli zaś chodzi o Radeona RX 6650 XT, jest on tu tylko nieco szybszy niż GeForce RTX 3050. Jak więc widać, po wielu tygodniach przecieków jesteśmy już bliscy dokładnego poznania odświeżonych Radeonów. Ich premiera odbędzie się już 10 maja.

Radeon RX 6950 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6600 XT Rdzeń Navi 21 XTXH Navi 21 XT Navi 22 XT Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XT Taktowania (game / boost) 2100 / 2310 MHz 2015 / 2250 MHz 2495 / 2600 MHz 2424 / 2581 MHz 2410 / 2635 MHz 2359 / 2589 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 18 Gbps 16 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 18 Gbps 12 GB GDDR6 16 Gbps 8 GB GDDR6 17,5 Gbps 8 GB GDDR6 16 Gbps TBP 335 W 300 W 250 W 230 W 180 W 160 W

Źródło: WCCFTech