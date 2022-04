AMD Radeon RX 6950 XT może kosztować prawie tyle samo co GeForce RTX 3090 Ti. Wyciekają ceny czołowego układu RDNA 2

Nie ma co - karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti dosłownie pozamiatała konkurencję i jest aktualnie najwydajniejszą, a także najdroższą jednostką tego typu dostępną dla zwykłego śmiertelnika. Zieloni jednak wcale nie mogą czuć się bezpiecznie, bowiem konkurencja nie śpi i także przygotowuje atak na najwyższą półkę. Nie od dziś wiadomo, że AMD szykuje odświeżone Radeony RX 6X50 XT, wśród których znajdzie się nowy flagowy model RX 6950 XT. Według plotek i przecieków nie będzie się ona zbyt wiele różnić od istniejącego Radeona RX 6900 XT, przez co może być trudno przypuścić atak na flagowego Ampere. Szkoda więc, że cenowo wygląda to zgoła odmiennie...

GIGABYTE Radeon RX 6950 XT w ofercie sklepu MegaBuy nie prezentuje się zbyt atrakcyjnie - układ cenowo zbliża się do poziomu GeForce'a RTX 3090 Ti, a jego wydajność powinna być przecież wyraźnie niższa.

AMD Radeon RX 6950 XT w wersji od firmy GIGABYTE trafił właśnie do oferty australijskiego sklepu MegaBuy. Cena? Aż 3241 dolarów australijskich, co przekłada się na cenę 2400 nieco bliższych nam dolarów amerykańskich. Jest więc bardzo drogo - w podobnych cenach można znaleźć wydanego niedawno GeForce'a RTX 3090 Ti. Choć poniższe screeny sugerują, że mowa o Radeonie RX 6900 XT, to jednak kod produktu jasno mówi, że to niewydana jeszcze karta graficzna. Z drugiej strony możliwe, że poniższa oferta to tylko tzw. placeholder i finalnie cena będzie niższa, zwłaszcza, że w tym samym sklepie zwykły Radeon RX 6900 XT kosztuje od 1876 do 2248 dolarów australijskich.

Jak przedstawia poniższy wyciek danych z urzędu regulacyjnego EEC (Eurasian Economic Commission), w drodze są trzy jednostki Radeon 6950 XT od firmy GIGABYTE, w tym AORUS Xtreme WaterForce (z blokiem wodnym) i dwa modele z serii Gaming. Co więcej, ten sam producent wkrótce ma wprowadzić na rynek trzy modele RX 6750 XT i cztery RX 6650 XT. Najbliższe tygodnie będą więc gorące. Wedle dostępnych informacji nowe Radeony RX 6X50 XT mają wyróżniać się przede wszystkim szybkimi pamięciami GDDR6 18 Gb/s. Układy zadebiutują 10 maja, choć liczymy, że wcześniej doczekają się one choć drobnej oficjalnej zapowiedzi.

