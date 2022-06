AMD Radeon RX 6700 pojawił się na stronie producenta. Sapphire w pośpiechu zmienia nazwę swojego Radeona 6700 PULSE

Niecałe dwa tygodnie temu w sieci znaleziono ślady nietypowej karty graficznej Sapphire Radeon 6700 PULSE, która pojawiła się już nawet w fizycznej formie w jednym ze sklepów. Choć myśleliśmy, że model ten rzeczywiście jest autorskim projektem Sapphire i celowo nie otrzymał on brandingu "RX", to jednak specyfikacja układu niespodziewanie pojawiła się już na oficjalnej stronie AMD. Co ciekawe, mimo tego co widzieliśmy, do nazwy jednak dołączy dopisek "RX".

Oficjalna, choć zadziwiająco cicha premiera Radeona RX 6700 może oznaczać, że lada dzień pojawią się także inne modele niereferencyjne oparte na tym układzie Navi.

Okazuje się, że tajemniczy Radeon 6700 był... wynikiem błędu. Jak podaje AMD, omawiana karta graficzna powinna nazywać się Radeon RX 6700. Jej specyfikacja techniczna jest nam znana - rozmawiamy o jednostce z rdzeniem Navi 22 XL z 2304 procesorami strumieniującymi i 10 GB pamięci GDDR6 (160-bit). Nie zabrakło jednak małej, choć dosyć znaczącej niespodzianki. Czerwoni deklarują, że współczynnik TDP układu wynosi tylko 175 W.

AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6700 AMD Radeon RX 6650 XT Architektura RDNA2 RDNA2 RDNA2 Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 XT Litografia 7 nm 7 nm 7 nm Jednostki SP 2560 2304 2048 Taktowanie bazowe 2321 MHz 1941 MHz 2055 MHz Taktowanie boost 2581 MHz 2450 MHz 2635 MHz Taktowanie pamięci 16 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps Ilość pamięci 12 GB GDDR6 10 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 160-bit 128-bit Współczynnik TDP 230 W 175 W 180 W

Dla porównania, TDP Radeona RX 6650 XT to 180 W. Wyższy pobór energii modelu od Sapphire (220 W) wynika więc ze zmian dokonanych przez partnera AMD. Co ciekawe, firma Sapphire w pośpiechu poprawiła już nazwy nowego Radeona i na stronach widnieje już nie Radeon 6700, a Radeon RX 6700. Jak więc widać, nawet na takim szczeblu współpracy trafiają się problemy z komunikacją. Oficjalna, choć zadziwiająco cicha premiera nowej karty RDNA 2 może oznaczać, że lada dzień pojawią się także inne modele niereferencyjne oparte na tym układzie Navi.

Źródło: VideoCardz, AMD, Sapphire