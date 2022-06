Sapphire Radeon 6700 - wiemy wszystko o tej nietypowej karcie graficznej. Jest już dostępna w niektórych sklepach

Jeszcze niedawno w sieci dosyć niespodziewanie pojawiły się ślady karty graficznej Radeon 6700. Początkowo myśleliśmy, że AMD chce uzupełnić tym modelem serię swoich desktopowych modeli RDNA2, jednak okazuje się, że to tylko autorski projekt firmy Sapphire, a układ rzeczywiście nie posiada "RX" w nazwie. Ta nietypowa jednostka pojawiła się już w pierwszych sklepach, dzięki czemu wiemy już o niej niemal wszystko.

Pojawiła się hipoteza, że po krachu na rynku kryptowalut miningowe modele Sapphire BC-2235 przestały cieszyć się zainteresowaniem, więc producent przerobił je na gamingowe karty graficzne. To by tłumaczyło niecodzienną nazwę bez oznaczenia "RX".

Pełna nazwa karty graficznej to Sapphire Radeon 6700 Pulse. Mimo, że brakuje tu oznaczenia "RX", to jednak producent reklamuje ją jako model gamingowy. Zgodnie z poprzednimi przeciekami, układ bazuje na rdzeniu Navi 22 XL z 2304 procesorami strumieniowymi, 144 jednostkami teksturującymi i 64 ROP. Ponadto na pokładzie jest 10 GB pamięci GDDR6 (magistrala 160-bit), a całość pracuje z taktowaniem do 2450 MHz.

AMD Radeon RX 6700 XT Sapphire Radeon 6700 AMD Radeon RX 6650 XT Architektura RDNA2 RDNA2 RDNA2 Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 XT Litografia 7 nm 7 nm 7 nm Jednostki SP 2560 2304 2048 Taktowanie bazowe 2321 MHz 2174 MHz 2055 MHz Taktowanie boost 2581 MHz 2450 MHz 2635 MHz Taktowanie pamięci 16 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps Ilość pamięci 12 GB GDDR6 10 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 160-bit 128-bit Współczynnik TGP 230 W 220 W 180 W

Skąd pomysł na tak nietypową kartę graficzną? Cóż, wygląda na to, że Radeon 6700 to nic innego, jak konsumencka wersja miningowych układów Sapphire BC-2235, które mają tę samą specyfikację. To by tłumaczyło niecodzienną nazwę. Jeśli to prawda, to raczej nie ma co liczyć na szeroką dostępność tego modelu.

