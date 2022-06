AMD Radeon RX 6700 z 10 GB VRAM ma zadebiutować już za kilka dni. Wyciekły autorskie wersje karty od firmy Sapphire

AMD w zeszłym miesiącu wypuściło na rynek odświeżone karty graficzne Radeon RX 6X50 XT. Jak wiemy, nie są one w żadnym stopniu przełomowe - względem poprzedników oferują jedynie wyższe taktowania i szybsze pamięci. Warto jednak dodać, że przecieki na temat tych jednostek przewijały się przez sieć dobrych kilka tygodni, jak nie miesięcy. Po tamtej historii mamy więc prawo być zaskoczeni najnowszymi doniesieniami, jakoby do głównej serii RDNA 2 miał trafić jeszcze jeden model. Jak się okazuje, na koniec aktualnej generacji AMD wyda Radeona RX 6700 bez dopisku XT, którego gracze domagali się już wiele miesięcy temu. Poznaliśmy właśnie specyfikację tej karty graficznej.

AMD Radeon RX 6700 ma dysponować rdzeniem Navi 22 z 36 jednostkami obliczeniowymi i 10 GB pamięci GDDR6 opartej magistrali 160-bit. To pozwala nam sądzić, że będzie to desktopowa wersja mobilnego Radeona RX 6700M.

Na poniższych zdjęciach widzimy dwie niereferencyjne wersje kart od firmy Sapphire (jeden z nich należy do serii PULSE), które nie wyróżniają się niczym specjalnym - na uwagę zasługuje jedynie fakt, że pudełkach nie ma oznaczeń RX. Omawiane układy oparte są rzekomo na rdzeniu Navi 22 z 36 jednostkami obliczeniowymi, co oznacza, że na pokładzie znajdzie się 2308 procesorów strumieniowych. Taktowania mają wynosić bazowo 2330 MHz i 2495 MHz w trybie Boost. Radeon RX 6700 ma przy tym dysponować 10 GB pamięci GDDR6 opartej magistrali 160-bit. To pozwala nam sądzić, że będzie to desktopowa wersja mobilnego Radeona RX 6700M, który cechuje się identyczną specyfikacją.

Obie konstrukcje Sapphire są zasilane przez jedno 8-pinowe złącze zasilania. TDP nie zostało podane, jednak bazując na powyższych danych technicznych można wywnioskować, że będzie wynosić ok. 200 W. Premiera Radeona RX 6700 ma się odbyć już 9 czerwca, a jego cena sugerowana ma wynosić 569 euro. Tanio więc nie będzie i pozostaje tylko liczyć na szybkie obniżki po premierze. Wydajnościowo układ powinien wpasować się między Radeona RX 6700 XT i Radeona RX 6650 XT. Czekamy na więcej szczegółów.

Źródło: Cowcotland, VideoCardz