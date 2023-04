NVIDIA DLSS 3 - pojawiły się problemy z wydajnością w Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 na komputerach z procesorami AMD

Technika DLSS 3 to rozwiązanie, które pozwala znacząco zwiększyć liczbę FPS-ów w grach. Niestety jej obecne implementacje mogą sprawiać problemy. Najnowsze doniesienia pokazują, że dotknęły one dzieł CD Projekt RED. Zarówno w Wiedźminie 3, jak i Cyberpunku 2077, po aktywowaniu techniki można zauważyć wyraźne zacięcia obrazu podczas wychodzenia z menu lub ekwipunku. Testy pokazują, że problem powiązany jest z procesorami firmy AMD.

Najnowsze testy pokazują, że na procesorach AMD, po aktywowaniu techniki NVIDIA DLSS 3, można odnotować wyraźne zacięcia obrazu. Problem dotyczy gier CD Projekt RED i znacząco utrudnia rozgrywkę.

Testy przeprowadził portal DSOGaming, ale częściowo mogę potwierdzić występowanie problemu także u siebie. Najczęściej objawia się on podczas wychodzenia z menu, ekwipunku postaci, dziennika czy mapy. Dotyczy zatem szeroko pojętego interfejsu. Przy aktywowanym DLSS 3 i włączoną techniką śledzenia promieni, dochodzi do kilkukrotnego zamrożenia ekranu na ułamek sekundy. O ile w spokojniejszych momentach nie jest to nadmiernie irytujące, to potrafi być bardzo kłopotliwe w bardziej intensywnych fragmentach. Portal donosi, że problemy mogą występować także podczas przerywników filmowych czy nawet w trakcie normalnej rozgrywki. Testy były przeprowadzone na procesorze AMD Ryzen 9 7950X3D i karcie NVIDIA GeForce RTX 4090. Co ciekawe, na jednostce Intel Core i9 9900K w ogóle nie występują.

O podobnych problemach donoszą także inni posiadacze procesorów AMD Ryzen 7000. Z przeprowadzonych przeze mnie testów wynika jednak, że nie ograniczają się one wyłącznie do najnowszej serii jednostek firmy z Santa Clara. Na warsztat wziąłem Cyberpunka 2077 i komputer wyposażony w CPU AMD Ryzen 7 5700X oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 4070. Skorzystałem przy tym z najnowszej wersji sterowników (531.68) oraz systemu Windows 11. Po aktywowaniu Path Tracingu i DLSS 3 odnotowałem podobne objawy, jak na powyższym materiale filmowym, choć na nieco mniejszą skalę. Gra po wyjściu z menu czy ekwipunku potrafi poważnie zaciąć się kilkukrotnie na ułamek sekundy. Wyłączenie DLSS 3 całkowicie rozwiązuje problem. Przetestowałem też, jak wygląda sytuacja po wyłączeniu Path Tracingu i ustawieniu samego Ray Tracingu na Ultra. Co ciekawe, w tym przypadku nie ma żadnych problemów, pomimo włączenia Frame Generation.

Mam oczywiście świadomość, że łączenie tych dwóch podzespołów potrafi ograniczać kartę w niektórych zastosowaniach, ale nie powinno to tak rażąco wpływać na wydajność gry w połączeniu z DLSS 3. Z racji, że problem dotyczy zarówno Wiedźmina 3, jak i Cyberpunka 2077, można podejrzewać, że ma bezpośredni związek z implementacją techniki NVIDII w REDEngine. W tym drugim przypadku zacięcia występują tylko przy jednoczesnym używaniu trybu Ray Tracing: Overdrive i Frame Generation. Pozostaje zatem czekać na odpowiednie poprawki do gier lub sterowników, a do tego czasu albo pogodzić się z zacięciami, albo dokonać odpowiednich modyfikacji w ustawieniach tych tytułów.

Źródło: DSOGaming