Cyberpunk 2077 - 30 FPS-ów w trybie Ray Tracing: Overdrive na karcie GeForce RTX 3050? To możliwe, ale wymaga modowania gry

Tryb Ray Tracing: Overdrive w Cyberpunk 2077 wynosi jakość oświetlenia na najwyższy poziom, jaki da się osiągnąć w grach na współczesnym sprzęcie. Jest to oczywiście okupione wysokimi wymaganiami, ale coraz więcej doniesień wskazuje, że możliwa jest także w miarę komfortowa gra na słabszych układach graficznych. Digital Foundry przetestowało Path Tracing w tytule CD Projekt RED na karcie NVIDIA GeForce RTX 3050.

Dzięki modyfikacji do Cyberpunk 2077, zmniejszającej liczbę odbić promieni światła, możliwe jest uzyskanie zadowalającej wydajności w trybie Ray Tracing: Overdrive nawet na karcie NVIDIA GeForce RTX 3050.

Testy obejmowały szereg różnych GPU, ale to właśnie przykład budżetowego układu z rodziny Turing budzi w tym przypadku największe zainteresowanie. Jest to teoretycznie karta o wiele za słaba, żeby można było mówić o sensownej wydajności Path Tracingu. Pomaga jednak zainstalowanie odpowiedniej modyfikacji. Jej działanie opiera się na zmniejszeniu liczby odbić promieni światła z dwóch do jednego. Ma to oczywiście wpływ na jakość grafiki. Najbardziej cierpią odbicia obiektów w szybach i kałużach. Poszczególne lokacje mogą też sprawiać wrażenie ciemniejszych. Pozostałe funkcje Path Tracingu są jednak zachowane, a wzrost wydajności jest nieoceniony. Mod pozwala bowiem na uzyskanie wyższej liczby FPS-ów nawet o 20-35%. Odpowiednie pliki można pobrać w serwisie Nexus Mods.

Z opublikowanego przez Digital Foundry materiału wideo płyną dosyć jasne wnioski. Dzięki zastosowaniu modyfikacji możliwa jest dosyć komfortowa rozgrywka z wykorzystaniem Path Tracingu nawet na karcie GeForce RTX 3050, o ile oczywiście kogoś satysfakcjonuje 30 klatek na sekundę. Przy czym trzeba zaznaczyć, że rozdzielczość 1440p jest w tym przypadku zbyt wysoka. Niezbędne jest skorzystanie z 1080p oraz DLSS 2 w trybie Performance. Już tryb Quality pozwala na w miarę komfortową rozgrywkę na GeForce RTX 2070 Super, RTX 2080 oraz RTX 3060. Trzeba się oczywiście liczyć z pewnym input lagiem, ale tytuł jest daleki od niegrywalnego.

Testy dowodzą, że Path Tracing może podlegać daleko idącej modyfikacji, a jego zastosowanie wcale nie musi ograniczać się do topowych układów dostępnych na rynku. Można przypuszczać, że wraz z upowszechnieniem tego rozwiązania, w ręce graczy oddane zostaną bardziej zaawansowane możliwości konfiguracji. Uzyskanie zadowalającej wydajności na karcie NVIDIA GeForce RTX 3050, należy mimo wszystko poczytywać w kategoriach małego zaskoczenia. Posiadacze takich GPU mogą mieć zatem powody do zadowolenia.

Źródło: YouTube, Eurogamer