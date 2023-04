Cyberpunk 2077 - developerzy omawiają wpływ Path Tracingu na wydajność. Gracze będą musieli skorzystać z DLSS 3

W pierwszym odcinku serii "Behind the Settings" developerzy studia CD Projekt RED postanowili przybliżyć widzom bardziej zaawansowane aspekty związane z Path Tracingiem. Oprócz porównania do aktualnej metody renderowania ujawniono prognozowany wpływ nowych ustawień na wydajność. Spadek płynności będzie zauważalny, jednak posiadacze najnowszych kart graficznych uporają się z tym problemem poprzez włączenie DLSS 3.

Cyberpunk 2077 z włączonym Path Tracingiem będzie stanowił wyzwanie nawet dla szybkich komputerów. Spadek wydajności sięgnie 40 procent.

Na opublikowanym materiale developerzy, oprócz wyjaśnienia działania techniki DLSS, w bardzo prosty sposób przedstawili różnice między tradycyjnym sposobem renderowania a pełnym Path Tracingiem. Dane, które musi otrzymać silnik gry, zostały porównane do warstw w programie graficznym - każda z nich była "zapełniana" informacjami generowanymi przez oddzielne podsystemy, co przypominało ludzi, którzy zbierają informacje, ale nie rozmawiają ze sobą. Niektóre warstwy uzupełniano precyzyjnymi danymi pozyskanymi za pomocą śledzenia promieni (np. na temat cieni lub światła odbijającego się od powierzchni), jednak stworzona w ten sposób hybrydowa metoda renderowania nie sprawdzała się w każdej sytuacji. "Pamiętacie, że mówiłem o grupie ludzi zbierającej informacje, ale nie rozmawiającej ze sobą. Otrzymywany od nich wynik jest niedokładny. Wygląda to dobrze, ale w niektórych złożonych przypadkach po prostu się nie sprawdza. Dzięki Path Tracingowi zastępujemy całą grupę dwiema osobami. Jedna jest odpowiedzialna za informacje o świetle uderzającym w powierzchnię, a druga kontroluje wszystkie informacje o świetle, które się od tej powierzchni odbija. Tylko te dwie osoby zbierają informacje ze świata. Nazywamy to zunifikowanym renderowaniem. To prawidłowe, w pełni raytracingowe renderowanie" - podsumował Jakub Knapik, globalny kierownik artystyczny.

Co więcej, wykorzystywanie dotychczasowej metody miało negatywny wpływ na ostateczny wygląd oświetlenia. Niezależnie od liczby występujących źródeł światła zaledwie dziesięć z nich było w stanie rzucić własny cień. Path Tracing znosi ten limit, co ma być widoczne w każdej lokacji, niezależnie od jej charakteru. Jak można się spodziewać, gracze będą musieli dysponować odpowiednio wydajnym komputerem. Karta graficzna będzie w stanie wygenerować ok. 30-40 procent mniej klatek na sekundę, jednak problem można częściowo rozwiązać poprzez włączenie DLSS 3. "Nie mamy dokładnych liczb, ale można spodziewać się wydajności niższej mniej więcej o 30-40 procent. Wówczas pomaga nam DLSS 3, ponieważ odzyskujemy klatki utracone z powodu użycia bardziej wymagającej techniki renderowania" - skomentował Giovanni de Francesco, starszy techniczny artysta oświetlenia.

Źródło: CD Projekt RED