Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem ma działać dobrze na wszystkich kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000

CD Projekt RED oraz NVIDIA pojawili się w tym roku na konferencji Game Developers Conference, gdzie na pokazie zademonstrowano odpicowaną wizualnie wersję Cyberpunka 2077 z Path Tracingiem. Choć publicznie nie pokazano jeszcze zbyt wielu materiałów z "Ray Tracing: Overdrive Mode" bazującym na RTXDI (RTX Direct Illumination), nowa wersja gry zadebiutuje zaraz po Świętach Wielkanocnych - już 11 kwietnia. CD Projekt RED nie opublikował na razie żadnych konkretnych wymagań sprzętowych, jednak co nieco w temacie działania gry zdradziła NVIDIA w rozmowie z portalem PC World.

Według przedstawiciela NVIDII, Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem będzie "dobrze działał" na wszystkich kartach graficznych GeForce RTX 4000.

PC World przeprowadził rozmowę z Jakubem Knapikiem z CD Projekt RED oraz Pawłem Kozłowskim, starszym inżynierem technologii w firmie NVIDIA. O ile ten pierwszy bardzo ogólnikowo podszedł do tematu wymagań sprzętowych dla odpalenia Path Tracingu w Cyberpunku 2077 ("Do uruchomienia gry potrzebny będzie bardzo wydajny, high-endowy komputer"), o tyle nieco więcej światła rzuca tutaj przedstawiciel NVIDII. O ile nie informuje wprost, że posiadanie karty graficznej GeForce RTX 4000 będzie bezwzględnie konieczne, mowa o tym że najnowsza generacja będzie rekomendowanym wyborem. Wygląda na to, że Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem nie będzie zablokowany wyłącznie dla GeForce RTX 4000, jednak to na obecnej generacji działanie gry ma być zoptymalizowane, przede wszystkim ze względu na implementację zarówno DLSS 3 jak i również SER (Shader Execution Reordering), a które to są wykorzystywane w nadchodzącej wersji Ray Tracing: Overdrive Mode. Zarówno Frame Generation jak i SER są z kolei dostępne wyłącznie na kartach GeForce RTX 4000.

Paweł Kozłowski w rozmowie z PC World przekonywał, że Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem będzie działał dobrze nie tylko na topowych kartach pokroju GeForce RTX 4090 czy GeForce RTX 4080, ale również słabszych przedstawicielach Ada Lovelace. Na pewno nie jest przypadkiem, że nowa aktualizacja Cyberpunka pojawi się chwilę przed rynkowym debiutem GeForce RTX 4070 - NVIDIA zapewne będzie starała się przekonać użytkowników, że na słabszym układzie Ada Lovelace również będzie możliwa gra w "nową" wersję gry. Kluczem ma być tutaj zastosowanie DLSS 3, które w zasadzie będzie niezbędne, by móc odpalić Path Tracing z przyzwoitą liczbą klatek na sekundę. Jak będzie w rzeczywistości? Dowiemy się już 11 kwietnia, kiedy to zadebiutuje aktualizacja 1.62 do Cyberpunka 2077, wprowadzająca Ray Tracing: Overdrive Mode.

Źródło: PC World, WCCFTech