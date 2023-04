Immortals of Aveum - magia zamiast giwery w efektownej otoczce. Deweloperzy na ponad 10-minutowym materiale

Nowy projekt wchodzący w skład serii EA Originals został ostatnio zaprezentowany na pierwszych materiałach, robiąc niemałe wrażenie przede wszystkim pod kątem efektownej grafiki. Elementem trudnym do zignorowania są także niestety dość wysokie wymagania sprzętowe, również stosunkowo szybko ujawnione. Deweloperzy zaś idą za ciosem i tym samym możemy rzucić okiem na nowy pakiet materiałów - tym razem skupiony już tylko na ekspozycji świata.

Immortals of Aveum dostał całkiem obszerny gameplay, na którym deweloperzym eksponują nam świat i mechaniki gry.

Rzeczoną prezentację możemy uznać za rozszerzoną wersję tego, co dotąd widzieliśmy. Immortals of Aveum rozgrywa się w świecie ogarniętym trwającą od niepamiętnych czasów wojną, gdzie magia służy za swojego rodzaju surowiec i ma trzy odmiany: niebieską, czerwoną i zieloną. Nasz bohater, Jak, należy do rzadkiej grupy osób wykazujących magiczne predyspozycje w dosyć późnym wieku. Co więcej, posiada wyjątkową zdolność panowania nad wszystkimi trzema odmianami magii, zamiast tylko jedną. Jako członkowie Lucium, jednej z dwóch pozostałych na polu bitwy frakcji, przyjdzie nam zmierzyć się z przytłaczającymi siłami królestwa Rasharn, prowadzonymi przez bezwzględnego tyrana - Sandrakka.

Gra studia Ascendant to w zasadzie FPS, w którym rolę broni przejęła magia. W ten sposób na przykład efekty czerwonego rodzaju przypominają krótkodystansowe pukawki w rodzaju strzelb, niebieskiego - precyzyjne karabiny dalekozasięgowe, natomiast zielone mają być odpowiednikiem karabinów maszynowych i innych spluw pozwalających na mobilną walkę. Całkiem interesująco prezentuje się perspektywa łączenia tych trzech odmiennych styli w specjalne buildy. Dodajmy do tego między innymi całkiem obszerną listę zaklęć do opanowania czy rozbudowany system ekwipunku, a także obietnicę galerii różnorodnych przeciwników, na których potrzeba odmiennych taktyk - a to wszystko w sporym świecie wypełnionym aktywnościami. Premiera 20 lipca 2023 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC.

Źródło: Youtube