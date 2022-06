God of War - popularna gra Sony Santa Monica od teraz ze wsparciem dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution 2.0

Podczas gdy gracze PlayStation wyczekują informacji o dacie premiery gry God of War Ragnarok, komputerowi gracze od kilku miesięcy mają okazję ogrywać poprzednią część. God of War okazał się całkiem niezłym sukcesem na PC, co było widać chociażby po liczbie graczy jednocześnie grających w okolicach premiery i tuż po premierze. Tytuł na start zaoferował obsługę kilku technik od AMD oraz NVIDII, w tym m.in. AMD FidelityFX Super Resolution, NVIDIA DLSS oraz NVIDIA Reflex. Twórcy jednak w dalszym ciągu starają się usprawniać tytuł, co potwierdza wydanie nowej aktualizacji. Dość interesującej, bowiem patch wprowadza wsparcie dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution 2.0.

God of War na PC otrzymał nową aktualizację, dodającą wsparcie dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Od teraz gra wspiera zatem jednocześnie FSR 2.0, FSR 1.0 oraz NVIDIA DLSS.

Zmiana ta jest o tyle ciekawa, że dotychczas nawet AMD nie umieszczało na swojej liście God of Wara, jako jednego z pierwszych tytułów startowych, obsługujących FSR 2.0. Tymczasem God of War jest już trzecią grą, w której gracze mogą uruchomić wspomnianą technikę. Dotychczas wsparcie pojawiło się w grach Deathloop oraz Farming Simulator 2022. W ramach krótkiego przypomnienia - implementacja FSR 2.0 może potrwać mniej niż 3 dni, jeśli dana gra obsługuje już takie techniki jak NVIDIA DLSS. Teoretycznie więc sporo gier oferujących obsługę rozwiązania NVIDII mogłoby dość szybko otrzymać aktualizacje dla FSR 2.0. Czy tak będzie, to już zależy od twórców danych gier.

AMD FSR 2.0 bazuje m.in. na wdrożeniu techniki temporal upscaling (skalowanie czasowe), która wykorzystuje informacje z wcześniejszych klatek w celu udoskonalenia jakości obrazu w kolejnych, renderowanych już z niższej rozdzielczości. Dzięki temporal upscaling, obraz ma być bardziej szczegółowy i wierny temu, co zobaczymy w natywnej rozdzielczości. Dodatkowo AMD FSR 2.0 korzysta z bardziej zaawansowanej metody antyaliasingu, oferującej lepszą jakość wygładzania krawędzi w porównaniu m.in. do zwykłego TAA. FSR 2.0 mieliśmy już okazję sprawdzić na przykładzie Deathloop i choć całościowo to DLSS nadal wypada nieco lepiej, to firmie AMD udało się znacząco zmniejszyć dystans do konkurencyjnego rozwiązania. Na plus FSR 2.0 jest także możliwość jego uruchomienia na kartach NVIDIA GeForce.

Źródło: Steam