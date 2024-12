Game Porting Toolkit 2 otwiera wrota do wymagających gier na macOS. Test narzędzia z użyciem Apple M3 Max

Konferencja Apple WWDC24 obfitowała w nowości, które dotyczyły wielu urządzeń tej firmy. Jedną z ciekawszych było wprowadzenie kolejnej wersji narzędzia, które pozwala przenosić gry z Windowsa na macOS. Game Porting Toolkit 2 wprowadza szereg ulepszeń, takich jak obsługa zestawu instrukcji AVX2 oraz Ray Tracingu. Oprogramowanie zostało już przetestowane przez pierwsze osoby, a rezultaty są bardzo interesujące. Ekosystem Apple coraz lepiej radzi sobie z grami.

Narzędzie Game Porting Toolkit 2 od Apple jest już oficjalnie dostępne. Nowość ułatwia proces przenoszenia gier z systemu Windows na macOS, a dodatkowo wprowadza szereg usprawnień. Do sprawdzenia możliwości pakietu użyto chipu Apple M3 Max, który znalazł się w MacBooku Pro.

Mimo że samo Apple nie zdradziło na swojej konferencji zbyt wielu szczegółów na temat Game Porting Toolkit 2 (poza tym, że teraz "zaawansowane gry" będą mogły być uruchamiane na macOS), to na stronie dotyczącej narzędzia podano wszystkie informacje. Druga wersja ma pozwolić na łatwiejsze przenoszenie gier ze wspomnianego systemu, a przy tym zapewni dużo lepszą wydajność. Teraz wspierany jest zarówno Ray Tracing, jak i zestaw instrukcji AVX2, który jest wymagany przez wiele gier (Ghost of Tsushima, Alan Wake 2, Ratchet & Clank: Rift Apart) - do tej pory nie można było uruchomić wielu produkcji przez omawiane oprogramowanie właśnie z tego względu. Warto wspomnieć, że pakiet umożliwia też przenoszenie gier z macOS na iOS i iPadOS. Do skorzystania z jego możliwości wymagany jest jednak macOS Sequoia.

Apple M2 Apple M3 Apple M2 Pro Apple M3 Pro Apple M2 Max Apple M3 Max Litografia TSMC N5P TSMC N3B TSMC N5P TSMC N3B TSMC N5P TSMC N3B Tranzystory 20 mld 25 mld 40 mld 37 mld 67 mld 92 mld Liczba rdzeni 8C/8T 12C/12T 16C/16T Konfiguracja rdzeni 4P/4E 8P/4E 6P/6E 8P/4E 12P/4E Pamięć Do 24 GB

Do 100 GB/s Do 24 GB

Do 100 GB/s Do 32 GB

Do 200 GB/s Do 36 GB/s

Do 150 GB/s Do 96 GB

Do 400 GB/s Do 128 GB

Do 400 GB/s Akceleracja RT Nie Tak Nie Tak Nie Tak Dynamic Caching Nie Tak Nie Tak Nie Tak

Mimo że nadrzędnym celem Game Porting Toolkit 2 jest ułatwienie deweloperom przenoszenia gier z Windowsa, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze mogli z niego skorzystać do rozegrania wielu produkcji. Pewien użytkownik wykorzystał swojego MacBooka Pro z chipem Apple M3 Max, aby przetestować nowe możliwości. Jego urządzenie zostało wyposażone w 48 GB zunifikowanej pamięci, która może być dynamicznie przydzielana do konkretnych układów (np. graficznego). Efekty są całkiem ciekawe, gdyż większość gier AAA w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli była całkowicie grywalna. Niektóre oczywiście borykały się z pewnymi problemami, natomiast nadal mówimy tu o oprogramowaniu, u którego podstaw leży Wine (oraz D3DMetal, dzięki czemu można skorzystać z bibliotek DirectX 12), więc nie jest to pełnia możliwości tego chipu. Nie warto się także sugerować licznikiem FPS w każdym wypadku, ponieważ czasem wyświetlał on błędne wartości. Natomiast samo narzędzie daje nadzieję, że ekosystem Apple będzie z czasem coraz lepszym wyborem dla graczy — a już teraz jest naprawdę dobrze.



Źródło: Apple, YouTube @Andrew Tsai