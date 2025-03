Ratchet & Clank: Rift Apart PC vs PlayStation 5 - porównanie jakości obrazu w natywnym 4K oraz z DLSS, FSR i XeSS

W tym roku na PC otrzymaliśmy już trzy gry od PlayStation Studios. Pierwszą był dopracowany i wciągający Returnal. Druga produkcja była już znacznie głośniejsza, bowiem mowa o The Last of Us: Part I. Tytuł od Naughty Dog, który błyszczał na konsoli PlayStation 5, w wersji komputerowej został wręcz koncertowo sponiewierany przez mniejsze lub większe niedoróbki techniczne i fatalną optymalizację. Gra do dzisiaj otrzymuje kolejne łatki, dzięki którym w końcu zaczyna prezentować oczekiwany stan. Kilka dni temu z kolei na PC zadebiutował Ratchet & Clank: Rift Apart, czyli ślicznie wyglądająca gra z pogranicza platformówki oraz gry akcji, za które odpowiada Insomniac Games. Gra wcześniej była tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 5, a za port komputerowej wersji odpowiada Nixxes Software, mające już na swoim koncie całkiem udane Marvel's Spider-Man Remastered oraz Miles Morales. Czy w przypadku przygód Ratcheta, Clanka oraz Rivet również pokuszono się o dobrą jakość gry?

Autor: Damian Marusiak

Ratchet & Clank: Rift Apart w wersji PC został dopracowany tak jak mogliśmy tego oczekiwać po współczesnej produkcji AAA. Względem wydania na PlayStation 5, gracze posiadający mocne komputery mogą skorzystać z bardziej zaawansowanej wersji Ray Tracingu. RT wykorzystano tutaj do ulepszonych odbić, cieni oraz okluzji otoczenia. Do tego dochodzi również wsparcie dla różnych technik skalowania rozdzielczości: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Posiadacze kart NVIDII mogą również skorzystać z RTX IO, które pozwala na znacznie przyspieszone ładowanie tekstur, poprzez dekompresję danych bezpośrednio z pomocą GPU. Z kolei posiadacze najnowszych modeli GeForce RTX 4000 mogą również skorzystać z DLSS 3, a więc nie tylko Super Resolution, ale także Frame Generation.

Kilka dni temu na PC zadebiutowała gra Ratchet & Clank: Rift Apart, która dotychczas była tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 5. Porównujemy jakość obrazu, zarówno w natywnej rozdzielczości 4K jak również z technikami skalowania: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS.

Usatysfakcjonowani powinni być również posiadacze monitorów ultrapanoramicznych, ponieważ Ratchet & Clank: Rift Apart wspiera nie tylko klasyczny format 16:9, ale również 21:9, 32:9 a nawet 48:9. Do tego dochodzi jeszcze kwestia pełnego wsparcia dla kontrolera DualSense (choć w przypadku klawiatury można bez problemu dostosować sterowanie pod własne preferencje). No i pozostaje być może najważniejsze kwestia, czyli brak ograniczeń w liczbie klatek na sekundę... no przynajmniej tak długo, jak nie jesteśmy ograniczani przez posiadany sprzęt.

Tryb jakości obrazu

(Upscaling do 4K) Intel XeSS NVIDIA DLSS 2/3 AMD FSR 2 Ultra Quality 2944x1656 - - Quality 2560x1440 2560x1440 2560x1440 Balanced 2240x1260 2259x1270 2227x1253 Performance 1920x1080 1920x1080 1920x1080 Ultra Performance - 1280x720 1280x720

Test podzieliłem standardowo na kilka osobnych części. Na początku porównujemy konsolową wersję Ratchet & Clank: Rift Apart wraz z jej komputerowym odpowiednikiem, odpalonym w rozdzielczości 4K i bez żadnych wspomagaczy obrazu. W dalszej części sprawdzamy jak zaimplementowane techniki skalowania rozdzielczości - NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS - radzą sobie w porównaniu do tego, co otrzymamy na konsoli, gdzie Ratchet & Clank: Rift Apart uruchamiamy w trybie Fidelity (z RT) oraz Performance RT. Na końcu dochodzi jeszcze test skalowania rozdzielczości na platformie testowej z kartą GeForce RTX 4080.