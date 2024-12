Apple macOS Sequoia umożliwi zdalną obsługę iPhone'a i przyniesie kolejne gry. System iPadOS 18 otrzyma interaktywny kalkulator

Podczas WWDC 2024 Apple zaprezentowało nadchodzącą aktualizację systemu macOS Sequoia dla wszystkich komputerów Mac i MacBooków z procesorami z serii M. System oferuje kilka nowych funkcjonalności oraz wzbogaconą o elementy sztucznej inteligencji przeglądarkę internetową Safari. Przedstawiono również odświeżony system iPadOS 18, który zawiera długo wyczekiwany kalkulator oraz nową aplikację Math Notes wykorzystującą algorytmy AI.

System macOS Sequoia wprowadza całkowicie nową funkcję iPhone Mirroring, która umożliwia użytkownikom ekosystemu Apple zdalną obsługę swojego urządzenia mobilnego za pomocą komputera Mac lub MacBooka. Podczas takiego połączenia obraz, wszystkie dźwięki i powiadomienia są przekazywane na nasz komputer, analogicznie wszystkie wpisane przez nas wiadomości i działania są przekazywane na iPhone'a. Istnieje również możliwość łatwego przerzucania obrazów oraz plików z jednego urządzenia na drugie, za pomocą przytrzymania elementu i przeciągnięcia go na odpowiednie pole np. otwartego folderu. W trakcie korzystania z nowej funkcji smartfon może pozostać zablokowany, ale również może działać w trybie czuwania, wyświetlając np. grafik dnia. Warto dodać, że system macOS Sequoia korzysta w pełni z nowych możliwości dodanych do systemu iOS 18 dla smartfonów iPhone, takich jak np. formatowanie tekstu w aplikacji iMessage. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Apple wprowadziło również funkcję zarządzania otwartymi oknami, która jest bardzo podobna do tej, którą odnajdziemy w systemie Windows 11. Chodzi tutaj o automatyczną sugestię dopasowywania okien do siatki. macOS Sequoia wykorzystuje również algorytmy sztucznej inteligencji podczas korzystania z aplikacji Zoom i FaceTime. Mowa tutaj o nowym oknie podglądu, które pojawi się po kliknięciu w ikonę kamery na pasku menu. Otrzymamy wówczas możliwość edycji np. tła za naszymi plecami. Algorytm AI wyciągnie nas z tła i zastąpi je domyślnym tłem lub każdą inną grafiką, którą wybierzemy. Przeglądarka Safari również otrzymała nową funkcjonalność AI, dzięki której będziemy mogli podsumować treść przeglądanej strony, dostać gotowy spis treści i usunąć elementy rozpraszające naszą uwagę. Otrzymamy również zakładkę, w której znajdą się najciekawsze (według algorytmu) dla nas artykuły, wiadomości, utwory muzyczne itd.

Warto również wspomnieć, że Final Cut Pro na nowym systemie macOS Sequoia umożliwi edycję filmów przestrzennych (spatial video), które będzie można nagrywać za pomocą iPhone'ów z systemem iOS 18. Głównymi odbiorcami tych treści mają być właściciele gogli AR Apple Vision Pro z systemem VisionOS 2. Ponadto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Apple, firma prężnie wchodzi na rynek gier wideo. Już w przyszłym miesiącu na komputerach Mac i MacBookach zagramy w rodzimą produkcję Frostpunk 2. Firma z Cupertino współpracuje również z Ubisoftem, co ma przynieść dla ekosystemu Apple pełnoprawną edycję gry Assassin's Creed Shadows, którą będziemy mogli uruchomić również na iPadach. A skoro o nich mowa, to również one dostaną nową wersję systemu operacyjnego iPadOS 18.



Wśród gier, które będą natywnie działać na macOS jest m.in. Dead Island 2, Control Ultimate Edition, Resident Evil 7 & Remake dwójki czy Robocop Rogue City z 2023 roku

Tablety od Apple otrzymały odświeżony interfejs w większości aplikacji systemowych. Za nawigację będzie odpowiadać pasek z wybranymi przez nas kartami umieszczony na górze ekranu, jednak po jego przytrzymaniu otworzy się boczne okno z wszystkimi opcjami aplikacji. Funkcjonalność SharePlay również została rozwinięta i umożliwi nam stworzenie warstwy na ekranie głównym, na której będziemy mogli rysować, aby na przykład wskazać coś innej osobie, której udostępniamy ekran. Drugą nową możliwością jest zdalne sterowanie innym iPadem za pozwoleniem jego właściciela. System iPadOS 18 wprowadził również aplikację kalkulatora, która znacząco nie odbiega od tego, co znamy z iPhone'ów. Jednak otrzymujemy łatwiejsze sterowanie i przeliczanie jednostek układu SI dzięki posiadaniu większego ekranu.

To, co wydaje się być dosyć interesującym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to aplikacja Math Notes. Ten interaktywny kalkulator pozwala na ręczne pisanie działań matematycznych, które są automatycznie podliczane w czasie rzeczywistym, podobnie jak w Excelu. Nawet po wykonaniu działania możemy dowolnie zmienić jego składniki, a iPad automatycznie zaktualizuje wynik. Aplikacja dzięki sztucznej inteligencji naśladuje również nasz styl pisania. Udoskonalony został też notatnik dzięki funkcji Smart Script, która poprawia czytelność naszego pisma. Dodatkowo algorytm wykrywa błędy, podkreśla je, a po stuknięciu w ekran automatycznie je koryguje, naśladując nasz charakter pisma. Dodatkowe skreślenie czegoś kilkukrotnie uruchamia automatyczną gumkę, która usuwa skreślony tekst.

Źródło: Apple