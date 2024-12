Apple Vision Pro trafi do sprzedaży w Europie. VisionOS 2 zaoferuje zdjęcia z perspektywy 3D i usprawnioną kooperację z MacBookami

Apple na początku WWDC 2024 pochwaliło się, że system VisionOS posiada już 2000 aplikacji, wśród których znajdują się ciekawe gry przygodowe i relaksacyjne, programy analityczne oraz edukacyjne, takie jak Unextinct. Teraz ogłoszono nadejście drugiej odsłony systemu dla gogli Vision Pro, która wprowadzi kilka funkcji związanych ze sztuczną inteligencją i przetwarzaniem obrazu oraz usprawnioną kooperację z komputerami Mac i MacBookami.

Jakiś czas temu informowaliśmy o wycieku kodu VisionOS 2, który zdradzał, że gogle AR od firmy z Cupertino trafią do Europy i Azji. Stało się to faktem, albowiem już 28 czerwca zawitają one oficjalnie na rynek Chin, Japonii i Singapuru. Natomiast do Australii, Kanady, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii trafią 12 lipca 2024 roku. Niestety nie znamy jeszcze europejskich cen. Nowy system dla Apple Vision Pro otrzymał możliwość wyświetlania wideo (spatial video) i fotografii przestrzennych (spatial photos) dzięki nowej aplikacji Vimeo. Zatem będziemy mogli obejrzeć zdjęcia, które będą zachowywać się tak, jakbyśmy patrzyli na trójwymiarowy obraz pod różnymi kątami. Ponadto chip M1 pozwoli na obróbkę standardowych zdjęć 2D, przekształcając je w omawiane formy fotografii. Naturalnie, w tym procesie zostaną wykorzystane algorytmy AI.

SharePlay umożliwi udostępnianie i wspólne przeglądanie zdjęć w wirtualnej rzeczywistości. Apple rozszerzyło również kooperację sprzętu z komputerami Mac i MacBookami. Uzyskamy możliwość powiększenia udostępnionego ekranu do proporcji panoramicznych (najprawdopodobniej 32:9), co według zapewnień producenta ma odpowiadać dwóm ekranom o rozdzielczości 4K. VisionOS 2 został także przystosowany do pracy w pociągach, dzięki czemu wirtualne ekrany nie powinny "uciekać" podczas podróży. Apple udostępniło również szereg narzędzi dla deweloperów aplikacji, takich jak Volumetric API, TabletopKit i Enterprise API. Pierwszy zestaw oprogramowania został przygotowany z myślą o elementach trójwymiarowych, a drugi do tworzenia elementów nakładanych na płaskie powierzchnie, takich jak gry planszowe. Ostatni zestaw narzędzi jest najbardziej rozbudowany i różnorodny, przeznaczony do tworzenia np. aplikacji 3D do szkolenia chirurgów.

Jednak to nie wszystko. Vision Pro otrzymają więcej filmów w formacie Apple Immersive Video, które są klipami wysokiej jakości w 180 stopniach w rozdzielczości 8K. Firma z Cupertino dąży do rozpowszechnienia tej formy rozrywki, planując produkcję większej liczby filmów, takich jak krótkometrażowy film "Submerged". Nie zapomniano również o specjalistach fotografii i wideo, podejmując współpracę z marką Canon, aby stworzyć ciekawy obiektyw przestrzenny do aparatu bezlusterkowego EOS R7. Pochwalono się również wsparciem dla wszystkich nowych formatów w programie Final Cut Pro na nowym systemie macOS Sequoia.

Źródło: Apple