Apple Vision Pro wkrótce otrzyma wsparcie dla innych języków. Szykują się premiery poza Stanami Zjednoczonymi

Gogle Apple Vision Pro od momentu wprowadzenia na rynek w USA zostały uznane za pewien przełom i wizytówkę przyszłości. Sprzęt wywołał tak duży szum medialny, że wielu zainteresowanych specjalnie wybrało się do Stanów Zjednoczonych, aby zakupić urządzenie. Teraz, jeśli wierzyć pewnym doniesieniom, gogle AR mają trafić do innych krajów. Dzięki wyciekowi kodu nadchodzącej aktualizacji wiemy, że do urządzenia zmierza 12 nowych języków.

Apple Vision Pro ma otrzymać aktualizację dodającą 12 nowych języków jeszcze przed WWDC 2024. Szykują się premiery gogli VR w Europie i Azji, przygotowano aż 800 tysięcy egzemplarzy.

Jeśli wierzyć doniesieniom, Apple Vision Pro mają pojawić się w krajach takich jak: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Singapur, Wielka Brytania i Korea Południowa. Według analityka Ming-Chi Kuo premiera w tych częściach świata ma odbyć się jeszcze przed WWDC 2024. Wspomniał on również, że szacowana liczba wysyłek wzrosła z początkowych 500 tysięcy sztuk do 800 tysięcy sztuk. Cena natomiast ma pozostać na tym samym poziomie lub nawet nieznacznie wzrosnąć w zależności od konkretnego państwa.

Zgodnie z informacjami z serwisu MacRumors, system operacyjny wspomnianych gogli AR, czyli VisionOS, ma zostać wzbogacony o 12 nowych języków. Zauważono to w kodzie systemu, który niedawno wyciekł. W niedalekiej przyszłości będzie więc możliwa obsługa urządzenia w następujących językach:

Kantoński (Tradycyjny)

Chiński (uproszczony)

Angielski (Australia)

Angielski (Kanada)

Angielski (Japonia)

Angielski (Singapur)

Angielski (Wielka Brytania)

Francuski (Kanada)

Francuski (Francja)

Niemiecki (Niemcy)

Japoński

Koreański

