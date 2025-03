Gogle Apple Vision Pro mogą pękać z nieokreślonych powodów. Wskazuje to na wadę fabryczną niektórych egzemplarzy

W zeszłym roku nie brakowało użytkowników, którzy zgłaszali rozmaite problemy ze smartfonami iPhone 15. Najpoważniejsze z nich dotyczyły przegrzewania się urządzeń. Można przypuszczać, że firma Apple wyciągnęła wnioski z tamtych wydarzeń. Niestety wiele wskazuje na to, że mające premierę kilka tygodniu temu gogle Vision Pro także nie są pozbawione wad. Niektórzy zgłaszają, że na przodzie urządzenia, z bliżej nieokreślonych powodów, pojawiają się pęknięcia.

Niektóre egzemplarze gogli Apple Vision Pro mogą być obarczone poważnymi wadami, pomimo bardzo wysokiej ceny sprzętu. Na jednej ze stron można znaleźć zdjęcia przedstawiające pęknięcia we frontowej części urządzenia.

Użytkownik dornbirn opublikował w serwisie Reddit zdjęcie przedstawiające dużą rysę na przednim panelu Vision Pro. Jak twierdzi jego autor, jest to w praktyce poważne pęknięcie, które nieoczekiwanie pojawiło się po czyszczeniu frontu urządzenia, zabezpieczeniu go osłoną i pozostawieniu na noc. Użytkownik ujrzał je, kiedy sięgnął rano po gogle. Jak deklaruje, nie doszło do ich upuszczenia, czy innego nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem. Podejrzenia padają zatem na wadę konstrukcyjną. Można przypuszczać, że okolice nosa, gdzie pojawiło się pęknięcie, są narażone na spore obciążenia w trakcie użytkowania Vision Pro. Jeśli połączy się tę kwestię z potencjalną wadą fabryczną szkła w tym egzemplarzu gogli, to możemy otrzymać taki właśnie efekt. Nie tłumaczy to jednak w żaden sposób producenta, ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo drogim sprzętem.

Warto odnotować, że opisywany przypadek nie jest odosobniony. Podobną sytuację opisuje użytkownik ContributionFar8997. Zostawił ładujące się gogle, a po powrocie zastał duże pęknięcie we frontowej części urządzenia. Dział wsparcia Apple nie był zbyt skory, żeby usunąć wadę bezpłatnie. Poproszono o dokonanie opłaty za program AppleCare+ w wysokości 300 dolarów. Naprawa pękniętego frontu gogli bez programu kosztuje standardowo około 800 dolarów. Trudno na razie oszacować, czy problemu doświadczy wysoki odsetek użytkowników. Gdyby tak się stało, to można byłoby spodziewać się oficjalnego oświadczenia Apple. Mało prawdopodobne jest jednak to, żeby znacząca partia gogli miała aż tak poważną wadę.

