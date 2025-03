Czy Apple Vision Pro może być alternatywą dla tabletów? Znany dziennikarz twierdzi, że taka będzie przyszłość

Gogle Apple Vision Pro zadebiutowały na rynku 2 lutego. Choć sprzęt raczej nie doprowadzi do rewolucji technologicznej, to wśród ekspertów pojawiają się także bardzo optymistyczne głosy co do przyszłych losów sprzętu. Dziennikarz Mark Gurman z serwisu Bloomberg spekuluje nawet, że w przyszłości będzie to substytut dla tabletów. Choć przychody Apple ze sprzedaży iPadów rzeczywiście spadają, to można mieć wątpliwości czy Vision Pro w praktyce je zastąpi.

Mark Gurman z serwisu Bloomberg twierdzi, że w kolejne generacje gogli Apple Vision Pro mogą całkowicie podkopać sprzedaż tabletów iPad. Wynika to z faktu, że wiele zadań można na tym urządzeniu wykonywać sprawniej.

Gogle Apple Vision Pro to niewątpliwie ciekawe urządzenie, jednak jego cena jest mocno zaporowa. Oczywiście sprzęt amerykańskiej firmy z tego właśnie słynie, a iPady wszak także nie należą do tanich. O ile jednak tablety, jako kategoria produktów, dosyć dobrze przyjęły się na rynku, tak sprzęt do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej do wciąż nisza. Mark Gurman twierdzi jednak, że to się w przyszłości zmieni i Vision Pro lub kolejne generacje urządzenia podkopią jeszcze bardziej pozycję iPadów w portfolio amerykańskiej firmy. Według niego gogle lepiej radzą sobie z zadaniami, do których pierwotnie tablety powstały. Wskazuje przy tym między innymi na odtwarzanie materiałów wideo, prostsze zadania służbowe, wysyłanie e-maili oraz innych wiadomości czy oglądanie zdjęć. Apple Vision Pro ma sprawdzać się wszędzie tam, gdzie normalnie używa się tabletów, na przykład w trakcie podróży.

Gurman wskazuje jednak także na szereg wad nowego urządzenia, które są barierą w jego upowszechnieniu. Wymienia przy tym niezbyt poręczne wymiary i wagę, zbyt krótki czas pracy na baterii czy niewystarczającą liczbę aplikacji. Warto zauważyć, że segmentowi AR/VR, pomimo licznych prób, nie udało się ciągle przebić do głównego nurtu. Biorąc pod uwagę ceny tego typu sprzętu, wątpliwe by to się zmieniło w nieodległej przyszłości. Jak twierdzi sam Gurman, gogle Vision Pro mogą osiągnąć idealną formę dopiero za cztery generacje. Dopiero wtedy mają szanse przejść w pełni od produktu niszowego do mainstreamu. Upłynie zatem sporo czasu, zanim będziemy w stanie zweryfikować, czy prognozy te doczekają się realizacji. Aktualnie korzystanie z tabletów jest ciągle poręczniejsze i tańsze, choć może się to częściowo zmienić wraz z premierą niżej pozycjonowanych gogli Apple.

Źródło: WCCFTech