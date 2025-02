Czy gogle Apple Vision Pro tchną wkrótce nowe życie w rynek VR/AR? Firma Meta mocno w to wierzy

Jakiś czas temu ruszyły zamówienia przedpremierowe na gogle Apple Vision Pro. Oficjalna premiera odbędzie się 2 lutego bieżącego roku. Zgodnie z oczekiwaniami urządzenie nie należy do tanich. Jego ceny zaczynają się od 3499 dolarów. Jest to oczywiście kwota zaporowa dla zwykłych użytkowników, więc nie należy spodziewać się, że premiera sprzętu dokona rewolucji na rynku VR/AR. Ciekawostką jest jednak fakt, że również Meta mocno wierzy w sukces Vision Pro.

Już wkrótce swoją premierę będą miały gogle Apple Vision Pro. Choć można mieć wątpliwości, czy zmieni to zasadniczo sytuację na rynku VR/AR, to na debiucie urządzenia chce skorzystać także firma Meta.

Rynek sprzętu do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości nie należy do nadmiernie rozbudowanych. Po rozwiązania tego typu ciągle najczęściej sięgają klienci biznesowi, którzy są w stanie udźwignąć wiążące się z tym koszty. Premiera gogli Apple Vision Pro może jednak nieco pobudzić ten segment rynku. Efekt nowości, wiążący się z premierą nowego sprzętu, zawsze jest bowiem czynnikiem, który wprowadza pewne ożywienie. Na taki rozwój wypadków liczy także firma Meta, która zdaje się na swój sposób kibicować Apple w kwestii sukcesu Vision Pro.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Apple i Meta to bezpośredni konkurenci na rynku rozwiązań VR/AR. Druga z tych firm zajmuje się sprzętem do wirtualnej rzeczywistości już od dłuższego czasu. Co więcej, urządzenia Quest są znacznie przystępniejsze cenowo od propozycji Apple. Jak donosi The Wall Street Journal, Meta liczy na to, że sukces Vision Pro przełoży się także na większą popularność metaverse, co skłoni też klientów do poszukiwania alternatyw dla drogiego sprzętu Apple. W rezultacie część z nich ma sięgnąć właśnie po Quest. Właściciel Facebooka chciałby w przyszłości zająć na rynku VR/AR pozycję podobną do Google na rynku smartfonów, poprzez dostarczenie oprogramowania pokroju Android.

Sprzedaż gogli Apple Vision Pro jest ponoć wyższa niż zakładały to prognozy firmy z Cupertino. Pytanie jednak, czy trend ten utrzyma się także po premierze urządzenia. Biorąc pod uwagę jego koszt, należy powątpiewać, czy zmieni ono dotychczasowe reguły gry w tej branży. Na pewno będzie czynnikiem, który na pewien czas skieruje uwagę wielu osób w kierunku rozwiązań VR/AR, na czym rzeczywiście może zyskać także Meta. Dopóki jednak do zakupu tego typu rozwiązań nie uda się namówić większej liczby zwykłych użytkowników (cena ciągle odgrywa tutaj zasadniczą rolę), nie może być mowy o upowszechnieniu się metaverse czy konkretnych aplikacji VR/AR.

