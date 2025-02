Apple Vision Pro jest tak drogie w naprawie, że trzeba się z nim obchodzić ostrożniej niż z jajkiem

Gogle Apple Vision Pro zostały zaprezentowane w ubiegłym roku, jednak dopiero kilka dni temu amerykańskie media miały okazję bliżej przyjrzeć się urządzeniu. Premiera w USA zaplanowana została na 2 lutego tego roku, podczas gdy w późniejszym czasie dostępność będzie rozszerzana na kolejne rynki. Jeszcze przed premierą sklepową pojawiły się informacje na temat kosztów naprawy. Biorąc pod uwagę ekstremalnie wysoki koszt gogli, okazuje się że naprawa w najgorszym wypadku będzie niewiele tańsza niż cena podstawowego wariantu.

Okazuje się, że gogle Apple Vision Pro będą wręcz nieprzyzwoicie drogie w naprawie, jeśli użytkownicy nie zdecydują się na usługę AppleCare+.

Z Apple Vision Pro trzeba będzie się odchodzić wyjątkowo ostrożnie, biorąc pod uwagę samą konstrukcję, gdzie przedni panel wykonany jest ze szkła, które będzie podatne chociażby na zarysowania przy nieostrożnym użytkowaniu. Firma Apple opublikowała ceny naprawy, jakich należy się spodziewać, jeśli nie zdecydujemy się na zakup dodatkowego pakietu ochronnego. Okazuje się, iż przy uszkodzeniu szklanego panelu na froncie gogli (w grę wchodzi jednak nie tylko pęknięcia, ale i wspomniane zarysowania), koszt naprawy będzie wynosił do 799 dolarów.

Jeśli Apple Vision Pro zostanie w inny sposób uszkodzone (poza wymienionym wyżej szkłem na froncie), koszt naprawy będzie niebotycznie wysoki i wyniesie maksymalnie aż 2399 dolarów (prawie 10 tysięcy złotych i to bez dodanego podatku). Portal WCCFTech wskazuje, że w tej samej cenie w USA można kupić laptopa Apple MacBook Pro z procesorem M3 Pro i SSD o pojemności 1 TB. Dla porównania podstawowy wariant gogli z dyskiem o pojemności 256 GB wyceniono na 3499 dolarów (i to bez dodatkowych akcesoriów, jak chociażby opcjonalne szkła korekcyjne ZEISS w przypadku wad wzroku). Alternatywą pozostaje dokupienie (najlepiej od razu przy zakupie gogli) ubezpieczenia AppleCare+. Kosztuje ono 499 dolarów i w ciągu dwóch lat gwarantuje dodatkowe ubezpieczenie zakupionego sprzętu, choć w rzeczywistości przy naprawie również konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów, choć nie aż tak wysokich jak w wariancie bez dodatkowego ubezpieczenia. Według witryny Apple, przy posiadanym AppleCare+, koszt usługi (bez względu na to, jaki jest typ uszkodzenia gogli) wyniesie wówczas 299 dolarów. Wygląda na to, że decydując się już na ich zakup, naprawdę trzeba będzie się ze sprzętem obchodzić ostrożniej niż z jajkiem.

Źródło: Apple, WCCFTech