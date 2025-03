Apple Vision Pro rozłożone na części. Zobacz na jakich zasadach działają gogle AR i jak wyglądają w środku

Od czasu premiery futurystycznych Apple Vision Pro w sieci pojawiło się wiele prześmiewczych memów, zwolenników oczarowanych nowymi możliwościami, jak i sceptyków, którzy pytają: "a komu to potrzebne?". Niezależnie jednak od naszej opinii, gogle AR od firmy z Cupertino są pokazem dzisiejszego szczytu myśli technicznej. Dlatego iFixit postanowiło omówić i przeprowadzić demontaż tego urządzenia. Zapraszamy do rzucenia okiem na analizę ich wnętrza.

Demontaż rozpoczął się od zdjęcia tekstylnej opaski, która trzyma gogle AR na twarzy. Są one przytwierdzone do "okularów" za pomocą dwóch zatrzasków, które możemy rozpiąć palcami. Następnie zdjęto poduszki i wymontowano modułowe głośniki. Aby tego dokonać, wystarczyło nacisnąć przycisk podobny do tego, który jest używany przy tackach kart SIM w smartfonach. Jak twierdzi iFixit, opaska i głośniki są najszybciej wymienialnymi elementami w Apple Vision Pro. Rozbiórka właściwego elementu niestety jest bardzo trudna, gdyż części są ze sobą bardzo dobrze spasowane i trwale sklejone. Na frontowym przezroczystym szkle znajduje się dość gruba warstwa folii ochronnej. Pod pierwszą warstwą szkła znajduje się następna, czarna warstwa. Dopiero w tym momencie odkrywamy warstwę zewnętrznego wyświetlacza.

Następnie zajęto się demontażem drugiej strony gogli AR. Wymontowano soczewki wraz z dwoma wyświetlaczami, po jednym na każde oko. Moduły domyślnie znajdują się na szynie montażowej i są połączone ogromną ilością taśm do płyty głównej. Warto zaznaczyć, jak niezwykle zaawansowane są panele micro-OLED, które Apple zastosował w Vision Pro. Okazuje się, że matryca składa się z krzemowego podkładu produkcji TSMC, na którym Sony "wyhodowało" mikrostruktury OLED. Poszczególny wyświetlacz ma wymiary 27,5 mm x 24 mm, a każdy piksel ma wielkość około 7,5 μm x 7,5 μm. Po przemnożeniu wartości okazuje się, że rozdzielczość dla każdego oka to 3660 x 3200 pikseli. Gęstość pikseli na cal wynosi w tym przypadku 3880 PPI, co oznacza, że w jednym pikselu matrycy iPhone'a zmieścimy 50 pikseli z jednego tylko wyświetlacza gogli Vision Pro. Dodatkowo, w jednym standardowym pikselu 65-calowego TV 4K, moglibyśmy upchnąć aż 2500 pikseli z tej matrycy micro-OLED.

Zaraz za wspomnianymi wyświetlaczami znajdują się wentylatory chłodzące panele micro-OLED oraz układy: M2 i R1. Płyta główna składa się z dwóch PCB połączonych ze sobą elastyczną taśmą. Na jednej stronie znajduje się procesor ARM Apple M2, który odpowiada za system operacyjny i aplikacje, natomiast na drugiej znajdziemy koprocesor R1, będący układem koordynującym działanie i obliczającym dane ze wszystkich kamer, diod i czujników podczerwieni, a także LIDAR i TrueDepth. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy pamięć RAM o pojemności 8 GB LPDDR5 SDRAM produkcji Microna oraz 256 GB pamięci flash NAND od Kioxia. Mimo tak zaawansowanej technologii dalej możemy zauważyć pewne niedoskonałości i opóźnienia, zwłaszcza w ciemnym otoczeniu lub przy szybkich ruchach głową.

Nadto iFixit przeanalizowało również dołączony akumulator, który jest niemalże niemożliwy do rozebrania, gdyż do jego otwarcia użyto małego dłuta i młotka. Pomimo zniszczenia aluminiowej pokrywy, w środku znajdowały się trzy ogniwa połączone razem. Przypominały one nieco te zastosowane w smartfonach iPhone 15 Plus. Pojedyncze ogniwo cechowało się wielkością 15,36 Wh, co sugeruje połączoną pojemność równą 46,08 Wh. Jak wiemy z oficjalnych danych, pojemność całego ogniwa to 35,9 Wh, co stanowi około 20% mniej niż wartość znamionowa. Dzieje się tak, gdyż prawdopodobnie Apple poprzez ograniczenie pojemności do 80% chciało zwiększyć żywotność dołączonych ogniw. Warto również wspomnieć, że gogle Vision Pro otrzymują też wyższe napięcie niż standardowe urządzenia ze złączami USB-C. Dlatego w produkcie zastosowano specjalną, dużą odmianę konektora Lightning. Ostatecznie iFixit oceniło naprawialność Apple Vision Pro na 4/10.

Źródło: iFixit, TechPowerUp