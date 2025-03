Apple opracowuje dwa prototypy składanego smartfona. Na szybką premierę nie ma jednak co liczyć

Od premiery pierwszych smartfonów ze składanym ekranem minęło już sporo czasu. Takie modele w swojej ofercie ma już wiele firm, jak np. Samsung, Google czy Motorola. Wiele osób pewnie chciałoby, by na tej liście pojawiło się także Apple, ale wszyscy znamy podejście tego producenta do takich nowinek. Niewykluczone jednak, że gigant z Cupertino szykuje się do zaskakującej premiery. Pojawiły się właśnie ciekawe doniesienia w tej sprawie.

Premiera składanego smartfona od Apple może się odbyć najwcześniej jesienią 2026 roku i to przy założeniu, że spełni ono wewnętrzne standardy producenta. Co ciekawe, obok urządzenia typu flip-style możemy doczekać się także składanego iPada.

Jak twierdzi rzekomo dobrze poinformowane źródło mające wgląd do projektów Apple, firma rozwija aktualnie dwa prototypy składanego smartfona. Mowa tutaj o niewielkiej formie urządzeń typu flip-style, które mają przypominać np. Samsunga Galaxy Z Flip5 czy OPPO Find N3 Flip. Niestety nie wiadomo nic konkretnego na ich temat, ale możemy być pewni, że żaden z tych modeli nie ujrzy światła dziennego w tym lub przyszłym roku. Premiera składanego smartfona od Apple może się odbyć najwcześniej jesienią 2026 roku i to przy założeniu, że spełni ono wewnętrzne standardy producenta. Co prawda gigant rozmawiał już z co najmniej jednym azjatyckim producentem w sprawie zaopatrzenia w części do składanego iPhone'a, ale źródło jednocześnie podkreśla, że projekt może zostać w każdej chwili anulowany.

Pojawiły się także doniesienia, że Apple już od 2018 roku myśli o budowie składanego telefonu, który po zamknięciu byłby tak cienki jak obecne modele iPhone'a. Oczywiście kilka lat temu baterie i wyświetlacze nie pozwalały jeszcze na realizację tego typu wizji, ale co ciekawe, firmie najwyraźniej zależało na tym, aby smartfon po złożeniu miał wyświetlacz na zewnątrz składanego egzemplarza (coś na wzór Huawei Mate X). Rozwój składanego iPhone'a został później wstrzymany w 2020 roku i - co ciekawe - ponoć zaczęto realizować kroki w kierunku składanego iPada, który w końcu mógłby być grubszy ze względu na to, że użytkownicy nie noszą takich urządzeń w kieszeniach. Obecnie inżynierowie Apple starają się pozbyć zagnieceń wyświetlacza i konstruują zawias, który pozwala na całkowite ułożenie ekranu na płasko, tak aby Apple Pencil nie miał negatywnego wpływu na jego użytkowanie. Nad ekranem do składanego iPada pracuje podobno LG oraz Samsung, aczkolwiek nie wiadomo, czy firmy te zajmują się także ekranami do prototypowych składanych iPhone'ów.

