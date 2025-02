Smartfony Apple iPhone wcale nie takie bezpieczne. Słabym ogniwem okazały się powiadomienia push

System iOS, jak i cały ekosystem firmy Apple są powszechnie uważane za bardzo bezpieczne. Użytkownicy są przekonani, że wybierając smartfon firmy, zapewniają sobie najlepszy możliwy stopień prywatności. Natomiast prawda jest taka, że Apple nie jest wyjątkiem w tej dziedzinie i zbiera o swoich użytkownikach równie wiele danych, co inne firmy. Teraz wyszło na jaw, że wiele aplikacji może obejść zasady systemu iOS i wysyłać dane podczas wyświetlania powiadomień.

Twórcy praktycznie każdej aplikacji, która przeznaczona jest na system iOS, są w stanie zbierać dane o użytkownikach dzięki powiadomieniom push. Ten mechanizm niejako otwiera "tylną furtkę", aby przesłać zebrane informacje.

Niezależny test został wykonany przez firmę Myst Inc., która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji na urządzenia firmy Apple. Opierał się on na sprawdzeniu tego, co umożliwiają wyskakujące na smartfonach Apple iPhone powiadomienia push. Okazało się, że zanim powiadomienie z konkretnej aplikacji pojawi się na ekranie, to zostaje ona najpierw wybudzona i wykonuje potrzebne interakcje - komunikując się przy tym z serwerami firmy. Ciekawy jest jednak fakt, że w momencie, gdy odrzuca się powiadomienie, aplikacja zbiera sporo danych analitycznych o użytkowniku i przesyła je na serwer. Dane te mogą dotyczyć adresu IP, ilości wolnego miejsca na urządzeniu, aktualnej strefy czasowej, jasności wyświetlacza, informacji o operatorze komórkowym i wielu innych, które mogą być skutecznie wykorzystane do reklam.

Istnieje podejrzenie, że twórcy mogą celowo wykorzystywać ten mechanizm do zbierania danych np. poprzez wysłanie konkretnego powiadomienia. W takim wypadku uśpiona aplikacja i tak zostanie na krótki czas wybudzona, a to już wystarczy do pobrania i wysłania wymaganych danych. Wybrane przykłady aplikacji takich jak Facebook, LinkedIn, czy też X, możemy zobaczyć na wideo poniżej. Niebawem w życie wejdzie akt DMA, który może sporo zmienić w tym zakresie. Na ten moment Apple nie odniosło się jeszcze do całej sytuacji. Natomiast Meta oraz LinkedIn stanowczo zaprzeczyły, jakoby powiadomienia miałyby być używane w celu gromadzenia danych o użytkownikach, a następnie wykorzystywane "na potrzeby reklam, do śledzenia lub analiz".

Źródło: Myst Inc., Gizmodo