Na goglach Apple Vision Pro można zagrać w Palworld i inne gry PC-towe, ale wymaga to wiedzy i nieco wysiłku

Gogle Apple Vision Pro posiadają wszystkie cechy ekosystemu firmy z Cupertino. To oznacza, że osoby które chciałyby pograć na urządzeniu powinny korzystać ze sklepu Apple oraz usługi Apple Arcade. Okazuje się jednak, że przy odrobinie wysiłku można na nich prowadzić rozgrywkę także w produkcje PC-towe. Jak pokazuje przykład jednego z użytkowników, jest to nawet dosyć komfortowe. Wymagany jest między innymi komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Producent gogli Apple Vision Pro skupił się przede wszystkim na zastosowaniach biznesowych oraz innych formach rozrywki niż gry wideo. Jak się okazuje, sprzęt może jednak posłużyć także do zabawy w tytuły, które nigdy nie były przeznaczone na system operacyjny Apple. Odpowiedniej konfiguracji sprzętu podjął się jeden z użytkowników platformy X, gdzie opublikował materiały wideo przedstawiające rezultaty swoich wysiłków. W całym procesie wykorzystane zostały gogle Vision Pro i komputer z aplikacją TeamViewer, bezprzewodowy kontroler Xbox sparowany z Vision Pro za pośrednictwem Bluetooth oraz Steam Link.

