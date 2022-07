Test procesora ARM Apple M2 w laptopie MacBook Pro 13. Konfrontujemy drugą generację ARM z Apple M1, M1 Pro i M1 Max

Kilka tygodni temu opublikowaliśmy test procesorów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Niedługo później, podczas konferencji WWDC 2022, producent zaprezentował pierwszy układ ARM z 2. generacji Apple Silicon. Mowa oczywiście o procesorze Apple M2, który początkowo pojawił się w odświeżonym laptopie MacBook Pro, a niedługo do niego dołączy także nowy MacBook Air 2022. Tymczasem wzięliśmy na warsztat układ Apple M2 i porównujemy z dotychczas przetestowanymi procesorami ARM od Apple - M1, M1 Pro oraz M1 Max.

Autor: Damian Marusiak

Apple M2 to usprawniona wersja swojego pierwowzoru. Nie znajdziemy tutaj kompletnie przebudowanej specyfikacji, ale jednak ma być wydajniej oraz jeszcze bardziej energooszczędnie względem Apple M1. Nowy układ wykorzystuje usprawnioną wersję litografii TSMC 5 nm, oferując tym razem 20 miliardów tranzystorów. Podobnie jak u poprzednika, także Apple M2 oferuje dwie kości DRAM, przylutowane tuż przy procesorze ARM. Tym razem jednak są to kości po 12 GB, co daje w sumie maksymalną pojemność rzędu 24 GB. O 50% zwiększono przepustowość RAM, oferując teraz dwie 64-bitowe szyny (128-bitowa magistrala) o przepustowości 100 GB/s (wcześniej było to 50 GB/s).

Apple M2 to najnowszy procesor, przygotowany obecnie z myślą o laptopach MacBook Pro 13 oraz MacBook Air 2022. Testujemy go na przykładzie tego pierwszego urządzenia i porównujemy z dotychczasowymi układami ARM.

Apple M2 składa się z ośmiu rdzeni CPU - czterech typu Performance oraz czterech typu Efficient. Dodatkowo zwiększono liczbę rdzeni GPU - tym razem jest ich 10 zamiast maksymalnie ośmiu. Możemy dzięki temu liczyć na wyższą wydajność w aplikacjach natywnie wspierających Apple Silicon ARM - mowa chociażby o edycji zdjęć czy obróbce wideo. Nowy Apple M2 w porównaniu do M1 ma oferować sumarycznie o 18% wyższą wydajność rdzeni CPU przy tym samym poborze energii, sięgającym 15 W. W przypadku GPU, różnica w wydajności ma sięgać nawet 35% na korzyść Apple M2. Nie zabrakło także mało szczegółowych porównań do układów Intel Alder Lake-U (10 rdzeni) oraz Alder Lake-P (12 rdzeni), gdzie Apple M2 ma oferować tą samą wydajność przy dużo niższym zapotrzebowaniu na energię.

Apple M2 Apple M1 Architektura ARMv8.5-A ARMv8.5-A Litografia TSMC N5 TSMC N5 Tranzystory 20 mld 16 mld Liczba rdzeni CPU 8C/8T (4P + 4E) 8C/8T (4P + 4E) Maks. zegar CPU 3,5 GHz 3,2 GHz Liczba rdzeni GPU 10 rdzeni GPU 8 rdzeni GPU Cache L2 20 MB 16 MB Cache L3 8 MB 8 MB Kontroler pamięci i przepustowość LPDDR5 (do 24 GB) do 100 GB/s LPDDR4x (do 16 GB) do 50 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 15,8 mld ops/s 16 rdzeni, 11 mld ops/s

Do testów wzięliśmy jedyny dostępny obecnie model w Polsce (a przynajmniej taki, który bez problemu udało się wypożyczyć ze sklepu x-kom), czyli Apple MacBook Pro 13. Mowa o najbardziej podstawowej wersji, wyposażonej w 8 GB pamięci RAM oraz nośnik SSD o pojemności 256 GB. Warto podkreślić, że wyniki w syntetycznych pomiarach SSD ukazują w rzeczywistości niższą wydajność w porównaniu do MacBooka Pro 13 z taką samą ilością pamięci, ale układem ARM M1. Wprawdzie w typowym, codziennym użytkowaniu różnice są co najwyżej marginalne, niemniej warto wiedzieć, że ze względu na cięcia w kosztach, zdecydowano się na inną konfigurację pamięci masowej.