Apple iOS 18 przyniesie większą personalizację i prywatność, nową wersję aplikacji zdjęcia, wiadomości satelitarne i wiele więcej

Wraz z rozpoczęciem WWDC 2024, Apple podzieliło się nowościami w systemie iOS 18 dla iPhone'ów. Jak zapowiadano we wcześniejszych przeciekach, otrzymamy większe możliwości personalizacji interfejsu naszego smartfona. Choć wiele wskazywało na zaokrąglenie kafelków, nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Oprócz tego firma z Cupertino wprowadziła wiele mniejszych udoskonaleń, które mogą się spodobać użytkownikom telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Apple iOS 18 zaoferuje możliwość prawie swobodnego ustawiania kafelków z ikonami, zmianę ich kolorów oraz dopracowany ciemny motyw interfejsu. Będziemy mogli także blokować dostęp do konkretnych aplikacji oraz korzystać z formatowania tekstu w SMS-ach i wiadomościach iMessage.

System Apple iOS 18 zaoferuje możliwość prawie swobodnego ustawiania kafelków z ikonami, podobnie jak ma to miejsce w systemie Android. Jednakże, ikony najprawdopodobniej nie będą mogły być dowolnie rozproszone na ekranie. Na WWDC 2024 zaprezentowano, że kafelki będą zawsze przylegały do jednej ze ścian wyświetlacza, a następnie od nich będziemy dokładać kolejne ikony w kierunku środka ekranu. Firma z Cupertino odświeżyła również ciemny motyw interfejsu, który teraz przypomina wygląd znany z systemów MacOS, oferując ciemne tło dla ikon aplikacji. Dano nam także możliwość zmiany koloru wszystkich ikon. Funkcja może działać w pełni automatycznie, dostosowując barwę do naszego tła lub możemy sami wybrać interesujący nas kolor w odpowiednim podmenu.

Zmiany objęły również centrum sterowania, które w nowej aktualizacji otrzyma więcej dostępnych kart, które będziemy mogli przesuwać i w pełni personalizować. Apple udostępniło także deweloperom nowe narzędzia programistyczne Controls API, umożliwiające im tworzenie skrótów i widgetów do ich aplikacji, które będzie można dowolnie powiększać i zmniejszać na panelu sterowania. Ponadto każdej ze stron w centrum sterowania będziemy mogli nadać własny symbol, np. ikonę domu. Apple da nam również możliwość pełnej zmiany przycisków na dole ekranu blokady, co oznacza, że będzie można tam wstawić skrót do dowolnej funkcji iPhone'a, a nawet zewnętrznych aplikacji, takich jak Snapchat.

Rozwinięto również możliwości aplikacji iMessage, która teraz umożliwia dużo szersze wykorzystanie emoji jako reakcji na odczytaną wiadomość. Tapbacks pozwalają na wybranie dowolnego piktogramu. Aplikacja Wiadomości umożliwia też zaplanowanie wysyłania SMS lub tekstu za pomocą iMessage, tak aby dotarł on we wskazanym przez nas dniu i godzinie. Ponadto każdą wiadomość będzie można formatować, czyli powiększyć czcionkę, przekreślić litery lub je pochylić. Apple, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wysyłanie wiadomości, dodało szereg różnych animacji dla tekstu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by słowo "Boom!" nagle wybuchło po odczytaniu. System Apple iOS 18 wspiera także możliwość wysyłania tekstu poprzez łączność satelitarną z szyfrowaniem peer-to-peer.

Jednakże to nie koniec nowości, gdyż otrzymamy możliwość zablokowania dowolnej aplikacji tak, aby przed otwarciem wymagała potwierdzenia Face ID lub kodem. Apple zwraca uwagę, że będzie to przydatne, gdy oddajemy swojego iPhone'a w cudze ręce np. w celu zrobienia zdjęcia, a chcemy zachować pełną prywatność. Poruszono również kwestię dostosowywania akcesoriów. Usprawniony system parowania ma zapewniać opcje, które prywatyzują nasz sprzęt poprzez uczynienie go niewidocznym np. w sieciach WiFi i Bluetooth. Wprowadzono również szereg zmian w aplikacji Mail, która teraz automatycznie będzie katalogowała nasze wiadomości podobnie jak w Gmailu od firmy Google. Pojawią się następujące zakładki: główne, transakcje, społeczności, reklamy lub promocje oraz wszystkie maile. Zmian doczekała się również aplikacja Mapy, która jedynie w Stanach Zjednoczonych umożliwi zaplanowanie trasy szlakami turystycznymi w 63 parkach narodowych. Pojawi się także nowy topograficzny tryb map.

Najnowsza aktualizacja przyniesie również nową funkcję w płatnościach zbliżeniowych. Dzięki Apple Pay będziemy mogli bez przeszkód przelewać środki między sobą, zbliżając jedynie swoje urządzenia po odblokowaniu i otwarciu aplikacji Portfel. Funkcja ta została nazwana Tap to Cash. Zmiany obejmują również tryb gry, który w nowej wersji systemu będzie usypiał aplikacje działające w tle i minimalizował wpływ funkcji systemowych, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność w grach oraz zminimalizować opóźnienia dla kontrolerów i słuchawek AirPods. Istotną zmianą jest również całkowita przebudowa aplikacji Zdjęcia, która ma stać się bardziej czytelna dla użytkownika. Nowa wersja aplikacji oferuje panel wyszukiwania, sortowania, filtrowania oraz dostęp do kolekcji. Umożliwi to kategoryzowanie zdjęć według konkretnych osób, miejsc, dat wykonania zdjęcia, a nawet typu grafiki, takiego jak rachunki, dokumenty i zrzuty ekranu. Za kategoryzowanie zdjęć odpowiadają wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji. Nadal będzie można tworzyć własne albumy i dodawać zdjęcia do ulubionych.

Ostatnią nową funkcją związaną również z systemem VisionOS 2 i okularami Apple Vision Pro jest możliwość nagrywania filmów (spatial video) i robienia zdjęć przestrzennych (spatial photos). W przypadku tych technologii wykorzystywane są dwa obiektywy iPhone'a, aby uzyskać efekt głębi na zdjęciach i filmach 2D. Dzięki temu, posiadając okulary AR od firmy z Cupertino, będziemy mogli obejrzeć zdjęcie, patrząc na nie pod różnymi kątami. Fotografie zachowywać mają się tak, jakbyśmy patrzyli na trójwymiarowy obraz. Jednakże o tym więcej w tym miejscu.

Źródło: Apple