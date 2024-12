Apple zmienia warunki gwarancji na smartfony iPhone i zegarki Apple Watch. Klienci poniosą odtąd wyższe koszty

Choć regulacje prawne w Unii Europejskiej wymagają od producentów sprzętu zapewnienie odpowiedniego okresu gwarancji, to nie obejmuje ona zwykle uszkodzeń, które powstały z winy użytkownika. Firma Apple daje na większość swoich produktów rok gwarancji rozszerzonej (która nie wynika z prawa konsumenckiego), ale zaszła tu ostatnio istotna zmiana. Niewielkie uszkodzenia ekranu w urządzeniach iPhone oraz Apple Watch nie będą odtąd podlegały bezpłatnej naprawie.

Użytkownicy smartfonów iPhone i zegarków Apple Watch powinni bardziej uważać na swoje urządzenia. Gwarancja firmy Apple przestała bowiem obejmować niewielkie pęknięcia ekranu.

Koszt usunięcia drobnych pęknięć ekranu w urządzeniach Apple był do tej pory często pokrywany przez amerykańską firmę w ramach oferowanej gwarancji. Oczywiście nie dotyczyło to przypadków, gdy sprzęt nosił na przykład wyraźne ślady upuszczenia, jasno wskazujące na winę użytkownika. Teraz drobne pęknięcia zaczęto jednak traktować standardowo jako uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, co oznacza, że to użytkownicy będą płacili za ich naprawę. Zmiana została wprowadzona i rozesłana do punktów sprzedaży oraz autoryzowanych serwisów na początku bieżącego miesiąca. Co ciekawe, nie dotyczy ona na razie tabletów iPad ani MacBooków. Nie można jednak wykluczyć, że także w tych przypadkach zostanie w przyszłości wprowadzona.

Nie ma wątpliwości, że zmiana jest niekorzystna dla użytkowników. Warto jednak pamiętać, że wszelkie pęknięcia ekranu często są efektem upadku urządzenia. Rzadziej zdarza się, że to wada produkcyjna ekranu, który nie wytrzymuje zwykłego użytkowania. Biorąc pod uwagę te okoliczności nie należy nadmiernie dziwić się, że Apple wycofuje się z bezpłatnej naprawy tego typu uszkodzeń. Nie jest to może ruch korzystny z marketingowego punktu widzenia, jednak istnieją przemawiające za nim logiczne argumenty. Koszt naprawy ekranu standardowego wariantu iPhone’a 15 wynosi w Polsce około 1480 zł. Mowa zatem o znaczącym wydatku.

