Składany iPhone może otrzymać rewolucyjny, samonaprawiający się ekran. Firma Apple zgłosiła ciekawy patent

O rozkładanym smartfonie Apple iPhone słyszymy już od dawna, jednak gigant z Cupertino znany jest z tego, że nie wydaje produktów nowego typu bez upewnienia się, że spełniają one standardy firmy. A tak się składa, że wszystkie modele ze zginanym ekranem po dziś dzień nie są doskonałe. Możliwe jednak, że Apple ma pomysł na swojego "składaka". Do sieci wyciekły właśnie informacje, że przygotowywane jest rewolucyjne rozwiązanie.

Opis powłoki może robić wrażenie i dzięki niej Apple zdecydowanie wyróżniłoby się na tle konkurencji. Nie wiemy jednak, czy takie rozwiązanie na pewno zostanie zaimplementowane do przyszłego składanego iPhone'a.

Serwis Apple Insider opisał na swoich łamach najnowszy patent Apple zgłoszony w amerykańskim Urzędzie Patentów i Handlu. Patent opisuje urządzenie z samonaprawiającym się składanym ekranem. Wcale nie musi być to smartfon, bowiem opis pasuje także do laptopa czy monitora. W zgłoszeniu widnieje jednak informacja, że samonaprawiający się materiał usuwający ryski i uszkodzenia może pokryć całą warstwę wyświetlacza lub tylko jej elastyczną/wyginającą się część. Jak możemy przeczytać: "Samozagojenie może nastąpić w warstwie samonaprawiającego się materiału bez żadnego działania (np. w przypadku wgniecenia samonaprawiającej się powłoki materiał może wypełnić je bez zewnętrznej ingerencji). Alternatywnie, samonaprawienie można zainicjować lub przyspieszyć pod wpływem zewnętrznego ciepła, światła, prądu elektrycznego lub innego rodzaju bodźca zewnętrznego".

Warto podkreślić, że to tylko patent, który wcale nie musi zostać zaimplementowany do przyszłego składanego urządzenia. Mimo wszystko opis funkcji może robić wrażenie i dzięki niej Apple zdecydowanie wyróżniłoby się na tle konkurencji - w końcu nie jest tajemnicą, że dzisiejsze składane modele mają ograniczoną liczbę złożeń, a poza tym istnieje ryzyko łatwego uszkodzenia takiego panelu. Co ciekawe, samonaprawialna powłoka nie byłaby czymś absolutnie nowym. Podobne rozwiązanie zaprezentowała wiele lat temu firma LG w modelach G Flex i G Flex 2, choć dotyczyło ono wyłącznie plecków.

