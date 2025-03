Apple iPhone 17 Slim może być rewolucją na miarę iPhone'a X. Gigant szykuje zaskakującego smartfona z najwyższej półki

Przyszłoroczna seria smartfonów Apple iPhone już teraz zapowiada się bardzo ciekawie. O ile "szesnastki" raczej niczym nas nie zaskoczą, to jednak w sieci pojawia się coraz więcej przecieków właśnie na temat "siedemnastek", wśród których ma pojawić zupełnie nowy model z dopiskiem Slim. Początkowo sądziliśmy, że urządzenie to zastąpi wariant Plus, ale według ostatnich doniesień iPhone 17 Slim ma okazać się absolutnie flagowym smartfonem.

Apple iPhone 17 Slim ma wyróżniać się m.in. zupełnie nowym układem aparatów na pleckach czy zmodyfikowaną wysepką Dynamic Island. Szykuje się zatem flagowiec z najwyższej półki o całkowicie odświeżonym designie.

Omawiany telefon ma być nawet wyżej pozycjonowany niż iPhone 17 Pro Max, a to wiąże się rzecz jasna z bardzo wysoką ceną - prawdę mówiąc możemy się spodziewać, że będzie to najdroższy smartfon wydany przez Apple. Jak sugeruje nazwa urządzenia, możemy spodziewać się odchudzonej konstrukcji z aluminiowymi ramkami, ale nie tylko. Całość ma wyróżniać się zupełnie nowym układem aparatów na pleckach. Obiektywy mają być rozmieszczone poziomo. Powyżej widoczna wizualizacja daje nam pewien tego obraz. Co ciekawe, nietrudno zauważyć, że bardzo podobnie mają prezentować się Google Pixele 9.

Zmiany znaleźć będzie można też na froncie. Apple iPhone 17 Slim ma mieć znacznie węższą wysepkę Dynamic Island względem dotychczasowych smartfonów z nadgryzionym jabłuszkiem, natomiast sam ekran ma mieć przekątną w okolicach 6,5 cala. Niewykluczone zatem, że wcale nie będzie to największy model ze wszystkich "siedemnastek". Ponadto źródło wspomina, że można oczekiwać ulepszonej przedniej kamerki do selfie i wideorozmów. Całość najprawdopodobniej będzie zasilania przez procesor Apple A19 Pro. Trzeba przyznać, że takie doniesienia brzmią bardzo ciekawie. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak wyczekiwać kolejnych informacji w tej sprawie.

Źródło: The Information, WCCFTech