Google Pixel 9, 9 Pro i Pro XL - realne zdjęcia i niemal pełna specyfikacja smartfonów. Google Tensor G4 i nawet 16 GB RAM

W internecie właśnie pojawiły się rzeczywiste zdjęcia nadchodzącej serii smartfonów Pixel 9 od firmy Google. Na dodatek poznaliśmy ich częściową specyfikację, która wskazuje, że wiele informacji, jakich mogliśmy się dowiedzieć z poprzednich plotek, można włożyć między bajki. Nowa seria będzie się składać z trzech smartfonów, z których każdy skorzysta z mocy układu Google Tensor G4 i przynajmniej 12 GB pamięci RAM. Możemy liczyć także na ekrany AMOLED i Androida 15.

Niebawem Google oficjalnie zaprezentuje serię smartfonów Pixel 9, a już teraz znamy niemal wszystkie najważniejsze aspekty nadchodzących modeli, a przy tym ich prawdziwy wygląd. Co najmniej 12 GB RAM i układ Google Tensor G4.

Nadchodząca seria będzie się składać z tytułowych trzech modeli, a więc do łask wraca stare nazewnictwo, które zakończyło swoją karierę na generacji Pixel 4. Wszystkie urządzenia będą wyposażone w układ Google Tensor G4, który według doniesień jest słabszą wersją Exynosa 2400 od Samsunga. Najsłabszy wariant skorzysta z 12 GB pamięci RAM, z kolei pozostałe dwa mają na pokładzie 16 GB. Nowości będą całkiem kompaktowe, a przynajmniej jeśli mowa o wariantach Pixel 9 i 9 Pro, ponieważ przekątna ich ekranów wyniesie analogicznie 6,24 i 6,34 cala. Najmocniejszy model to już standardowe jak na dzisiejsze czasy 6,73 cala. Spotkamy się także z panelami AMOLED, które wyróżniają się maksymalnym odświeżaniem wynoszącym 120 herców.

Google Pixel 9 (Tokay) Google Pixel 9 Pro (Caiman) Google Pixel 9 Pro XL (Komodo) Procesor Google Tensor G4 (4 nm)

1 x 3,1 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 4 x 1,95 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Mali-G715 Pamięć RAM 12 GB 16 GB Pamięć wbudowana 128 GB Wyświetlacz 6,24" 2424 x 1080 px, AMOLED, 120 Hz

(425 DPI) 6,34" 2856 x 1280 px, AMOLED, 120 Hz

(493 DPI) 6,73" 2992 x 1344 px, AMOLED, 120 Hz

(487 DPI) Łączność Wi-Fi, Bluetooth, 5G, NFC Złącza, porty i sloty USB 3.2 typu C Aparat przedni Brak informacji Aparaty tylne Główny + ultraszerokokątny 50 MP + ultraszerokokątny + peryskopowy (5-krotny zoom optyczny) Wymiary 152,8 x 71,9 x 8,5 mm Brak informacji Akumulator Brak informacji System Android 15

O samych aparatach wiadomo niewiele, natomiast z dostępnych informacji wynika, że tylko dwójka droższych braci będzie mogła liczyć na oczko z 5-krotnym zoomem optycznym. Co do samej pamięci wbudowanej to mowa jest o 128 GB, aczkolwiek zapewne będą dostępne również pojemniejsze warianty. W internecie można także znaleźć wzmiankę o tym, że nowości będą się opierały na Androidzie w wersji 15, co jest dość logicznym posunięciem ze strony Google. Co prawda dane, które zostały przedstawione w tabeli, nie zostały oficjalnie potwierdzone przez producenta, natomiast w tym wypadku mamy naoczne dowody, więc można je uznać za zupełnie wiarygodne (oprócz wymiarów oraz być może układu i taktowania rdzeni chipu Google Tensor G4). Nie wiemy na ten moment, kiedy zadebiutuje seria Pixel 9, jednak sama prezentacja może się odbyć lada chwila.

Źródło: Rozetked