Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold5, OnePlus Open, Honor Magic V2, Huawei Mate X3, a może klasyczny Galaxy S24 Ultra?

Co jest największym atutem współczesnych składanych smartfonów? Moim zdaniem nie chodzi po prostu o rozkładaną konstrukcję. Podobne pomysły znane są od dawna. Pamiętam jak 13 lat temu, na przełomie 2010 i 2011 roku kupiłem HTC Desire Z, który miał metalową obudowę i dwuczęściową konstrukcję, a dokładniej rzecz ujmując klawiaturę wysuwaną z dłuższego boku obudowy. Używało się jej w orientacji poziomej. Ale to nie to samo, co obecnie. W nowych modelach znacznie ważniejszą cechą jest giętki wyświetlacz główny oraz obecność dodatkowego ekranu na zewnątrz. Dzięki temu w typowych sytuacjach można używać o połowę mniejszego telefonu, a gdy zachodzi potrzeba, to rozkładasz go i masz znacznie większą przestrzeń roboczą do dyspozycji. Nie wiem, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia, ale dla mnie duży, giętki wyświetlacz, to główna zaleta.

Autor: Tomasz Duda

W przypadku pozostałych cech wcale nie musi być tak różowo. Telefony składane bywają cięższe i grubsze od klasycznych smartfonów, choć to wcale nie jest takie oczywiste, o czym przeczytasz na drugiej stronie tego artykułu (sam zaskoczyłem się bardzo pozytywnie). Nie da się jednak ukryć, że masa to odczuwalny problem. Niby do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale czy trzeba to robić na siłę? Nawet niektóre zwykłe telefony mogą być za duże i za ciężkie, a jeśli ktoś chciałby włożyć składaka do letnich krótkich spodenek, to chyba trzeba będzie je solidnie zawiązać albo co chwilę podciągać. Normą jest też znacznie wyższa cena, w porównaniu do nieskładanych modeli o podobnej specyfikacji. Cóż, kierowane są one zazwyczaj do osób bogatych, celebrytów, instagramerów i innych pseudo influencerów albo po prostu ludzi, którzy chcą pokazać, że się wyróżniają. Zwykły człowiek nie może sobie pozwolić na składany smartfon, ani zazwyczaj nawet go nie potrzebuje. A może się mylę?

Masz zbędne 6 - 9 tysięcy złotych: co kupujesz? Używany samochód? Bardzo dobry rower? Wydajny komputer do grania? Laptop plus zwykły smartfon i sporo akcesoriów do nich? Wysokiej jakości sprzęt audio? Wymieniasz większość wyposażenia kuchni? Remontujesz łazienkę? Cóż, są tacy, którzy wydadzą to wszystko na jeden telefon, ale za to składany! Bo kto im zabroni?

Składane smartfony zaliczane są do klasy wyższej, więc należy oczekiwać od nich najlepszych i najnowszych technologii. Pod tym względem zazwyczaj sytuacja wygląda dobrze, ale mimo to zdarzają się modele, które nie mają indukcyjnego ładowania akumulatora, ani choćby wodoszczelnej obudowy. Tak! Kupujesz smartfon za 8-9 tysięcy złotych i w panice chowasz go do foliowej torby oraz najgłębszej kieszeni w plecaku, gdy zaczyna padać. Na szczęście nie każdy składany telefon taki jest. Do tego dochodzi jeszcze kwestia potencjalnego serwisowania wewnętrznego, giętkiego panelu AMOLED. Z roku na rok chroniąca go powłoka jest udoskonalana przez producentów, więc już teraz widać duży postęp w stosunku do modeli sprzed kilku lat. Jednak wciąż nie są to najbardziej odporne materiały. Nie zawsze folię na takim wyświetlaczu da się łatwo zdjąć i wymienić, a koszt wymiany całego wyświetlacza jest duży. Nie mam jednak zamiaru odradzać kupna składanego smartfonu, bo przecież każdy powinien sam ocenić czy ma potrzebę lub kaprys, żeby go nabyć. Wręcz przeciwnie, od czasu do czasu próbuję dać składakom szansę i sprawdzić, który czy któryś z nich jest przyjemniejszy w użyciu od innych. Warto czytać dalej, bo jak się okazuje, bywają takie sytuacje, kiedy składany telefon wcale nie jest mniej wygodny od zwykłego (tak, sam byłem zaskoczony).

Honor

Magic V2 Samsung

Galaxy Z Fold5 OnePlus

Open Huawei

Mate X3 Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8+ Gen 1 Procesor graficzny Adreno 740 Adreno 740 Adreno 740 Adreno 730 System operacyjny Android 13 Android 13 Android 13 Android 12 Nakładka systemowa MagicOS OneUI OxygenOS EMUI 13.1 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Tak (512 GB) Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność USB USB-C 3.1 USB-C 3.2 USB-C 3.1 USB-C 3.1 Łączność sieci 5G 5G 5G 4F LTE Łączność WiFi WiFi 7 WiFi 6e WiFi 7 WiFi 6 Łączność BT 5.3 5.3 5.3 5.2 Łączność pozostała NFC / IR NFC NFC NFC / IR Wewnętrzny ekran 7,92" OLED 120 Hz 7,60" AMOLED 120 Hz 7,82" AMOLED 120 Hz 7,85" OLED 120 Hz Zewnętrzny ekran 6,43" OLED 120 Hz 6,20 AMOLED 120 Hz 6,31" OLED 120 Hz 6,40" OLED 120 Hz Rozdzielczość zew. 2344 x 2156 2176 x 1812 2440 x 2268 2496 x 2224 Rozdzielczość wew. 1060 x 2376 904 x 2316 1116 x 2484 1080 x 2504 Kamera przednia 16 Mpx 10 Mpx 32 Mpx 8 Mpx Kamera tylna 16 Mpx 4 Mpx 20 Mpx 8 Mpx Klasa odporności - IPX8 IPX4 IPX8 Akumulator 5000 mAh 4400 mAh 4805 mAh 4800 mAh Ładowanie sieć 66 W 25 W 67 W 66 W Ładowanie indukcja - 15 W - 50 W Wymiary rozłożony 156,7 x 145,4 x 4,7 154,9 x 129,9 x 6,1 153,4 x 143,1 x 5,8 156,9 x 141,5 x 5,3 Wymiary złożony 156,7 x 74,1 x 9,9 154,9 x 67,1 x 13,4 153,4 x 73,3 x 11,7 156,9 x 72,4 x 11,1 Waga maksymalna 237 gramów 253 gramy 245 gramów 241 gramów Premierowa cena ~8500 zł ~7900 zł ~7900 zł ~7900 zł

I tak też jest tym razem. Mam akurat pod ręką cztery modele: Samsung Galaxy Z Fold5, OnePlus Open, Honor Magic V2 oraz Huawei Mate X3 i chciałbym zrobić ich szybkie porównanie. Na pewno nie będzie to pełny test, bo część z tych smartfonów muszę odesłać zaledwie po kilku dniach, ale chciałbym opisać choćby swoje wrażenia odnośnie ergonomii, obsługi dotykowej, jakości wyświetlacza, szybkości działania i przy okazji dodam parę zdjęć z aparatów, bo wiem, że jest to kwestia ważna dla wielu osób, w tym dla mnie, zwłaszcza w tak drogim sprzęcie. Odniosę się też krótko do jednego z najlepszych klasycznych smartfonów na rynku, czyli Galaxy S24 Ultra. Jeśli ktoś nie jest do końca przekonany, czy warto kupić składany telefon, to właśnie on może być dobrą alternatywą w klasie wyższej. Pytanie, czy w ogóle warto kupować model składany, pozostaje oczywiście otwarte.